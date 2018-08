Píldora del día después, ¿son todas igual de eficaces?

Tal y como explica Neus Caelles, farmacéutica miembro de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) actualmente “Se pueden encontrar en la farmacia dos tipos de píldoras de anticoncepción de urgencia, las que contienen levonorgestrel y las de acetato de ulipristal”, destacando que “el acetato de ulipristal es más efectivo que el levonorgestrel".

Cabe recordar que ambas píldoras han evolucionado desde el primer método yuzpe, “que presentaba muchos más efectos secundarios en comparación con las actuales”. Así, si bien en ambas el mecanismo de acción es que “retrasan la ovulación” y por lo tanto no son abortivas, la diferencia principal entre ambas es que “el acetato de ulipristal es capaz de retrasar la ovulación una vez han empezado a subir los niveles de LH y el levonorgestrel en este caso ya no sería efectivo”.

¿Y en qué se traduce esto? Pues en que las píldoras con “acetato de ulipristal están indicadas hasta 120 horas tras la relación sexual no protegida, mientras que las de levonorgestrel solo tienen indicación hasta las 72 horas”.

En concreto, el acetato de ulipristal es eficaz en un 99% en las primeras 24 horas, y en torno al 98% hasta 120 horas después de la relación de riesgo. En cambio, el levonorgestrel tiene un 95% de eficacia en las primeras 24 horas, un 85% a las 48 horas y un 58% a las 72 horas.

Otra de las cuestiones que las diferencia, es que tampoco tienen el mismo precio. En lo que sí coinciden ambas píldoras de emergencia es en que presentan un perfil similar de seguridad “siendo sus efectos secundarios leves y transitorios”.

Mujer pensativa | iStock

Lo que debes saber tras tomarla

Además de estas diferencias, la farmacéutica de SEFAC recuerda que la mujer que tome la píldora postcoital debe saber que “ha de tomarla lo antes posible, y que no la protege del embarazo en relaciones posteriores a la toma”. Igualmente hay que recordar que no protege ante posibles infecciones de transmisión sexual, que se hayan podido producir si no ha existido o ha fallado el método barrera.

Por otra parte, “Si transcurridos 7 días tras el día esperado de la próxima menstruación, esta no se ha producido, se debe realizar un test de embarazo”, y es que aunque la eficacia es mayor cuanto antes de produzca la toma, esta nunca es del cien por cien y, por lo tanto, sigue existiendo un riesgo, aunque menor, de que se haya producido un embarazo no deseado. Si este se produjera, no debe preocupar el haber tomado la píldora, ya que como expone la experta “no se han descrito efectos teratógenos”, es decir, que no se relaciona con defectos congénitos durante la gestación del feto.

Igualmente, como entre sus efectos secundarios están los cambios en el ciclo menstrual, las náuseas y vómitos, si se vomita cerca de la hora que se ingirió la píldora, deberá repetirse su toma, puesto que es posible que no haya dado tiempo a que sea absorbida por el organismo. Como incide Caellles, “Se puede repetir su toma tantas veces como sea necesario pero no debe usarse como método anticonceptivo regular ya que, la anticoncepción regular, tiene mayor efectividad que la anticoncepción de urgencia”.

Por último, la experta recuerda que en el caso de madres lactantes que recurran a la anticoncepción de emergencia “con las de levonorgestrel solo es necesario esperar 8 horas para volver a amamantar, en cambio para el acetato de ulipristal se recomienda esperar una semana”.