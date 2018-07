¿Es más fácil alcanzar el multiorgasmo a solas?

La cuestión es que generalmente el multiorgasmo se asocia al coito, cuando no tiene por qué ser así. Para empezar, hay que dejar claro qué es el multiorgasmo. La sexóloga Esperanza Gil explica que “Estos orgasmos pueden sucederse uno detrás de otro sin descanso o con espacios entre sí denominados fases de meseta en los que, si continúa una adecuada y suficiente estimulación, puede repetirse la jugada”. Es decir, que el tipo de práctica sexual no es un condicionante para que la mujer pueda lograr el multiorgasmo.

De hecho, la sexóloga insiste en que “La mayor parte de las mujeres, especialmente las heterosexuales, coinciden en que les resulta más fácil alcanzar el orgasmo en solitario” ¿No tiene más sentido entonces conseguir aprender a alcanzar el multiorgasmo durante la masturbación?

A este respecto Gil recuerda que “Cuando la mujer se masturba, suele estimular otras áreas de su anatomía sexual además de la vagina en toda su extensión. Por ejemplo, los labios mayores y menores, el clítoris e incluso sus pezones. Además, cuando una mujer juega a solas, no se ve limitada por las inseguridades que le genera su cuerpo, ni siente miedo a ser juzgada por otra persona. Tampoco tiene que preocuparse por cuidar del otro todo el tiempo, priorizando su satisfacción a la propia”.

Precisamente uno de los problemas por los que es difícil contestar a la pregunta de si todas las mujeres son multiorgásmicas es que no todas nos responsabilizamos de nuestro placer y buscamos alcanzar sus límites no solo en pareja, sino también en solitario. Así que la razón por la que no todas las mujeres no gozan del multiorgasmo no es que su pareja no tenga especial pericia, sino porque ellas mismas no se han aventurado a conocer los límites de su placer.

Placer | iStock

Consejos claves

Si bien la sexóloga recuerda que “no es tan importante la cantidad sino la calidad de los orgasmos”, sí que es cierto que desear “mejorar nuestra experiencia sexual” puede ser positivo, siempre que no se convierta en una obsesión. Así, si quieres lanzarte a buscar el multiorgasmo en solitario estos son algunos consejos importantes:

1) No te obsesiones. Llegar al multiorgasmo no es una obligación, es un juego en el que divertirse por el camino, disfruta de las sensaciones y de la vivencia, por eso no te frustres si no se cumplen todas tus expectativas.

2) Busca un momento en el que tengas tiempo. Lograr varios orgasmos no es solo una forma de desahogo, sino también un momento en el que regalarnos mimos y cariño, y sobre todo en el que cuidar y motivar nuestra autoestima. Vamos a tener varios orgasmos porque nos lo merecemos.

3) Investiga diferentes caminos a tu orgasmo. No hay diferentes tipos de orgasmos, pero sí que existen diferentes formas de llegar a él, estimulando el clítoris, los pechos, la vagina, el ano, etc. Cuantos más caminos a tu placer conozcas, más fácil te seré lograrlo.

4) No vayas directa al grano. Tras el primer orgasmo puede que estés cansada, que tu clítoris esté demasiado inflamado, etc. Si sigues con una estimulación directa puede ser molesto, así que busca como seguir excitada acariciando otras zonas, sumergiéndote en una fantasía erótica o buscando recursos como una peli o un libro erótico.

5) No tengas miedo a repetir. Si has conseguido un segundo orgasmo, y te apetece más, no tengas miedo de volver a insistir. La capacidad sexual de la mujer es mucho mayor de lo que nos cuentan, y el límite sólo lo ponemos nosotras mismas y nuestras apetencias.