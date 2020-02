Te ibas a duchar de todos modos, ¿no? Pues ahora vas a tener aún más razones. Despertarse con un buen tazón de amor físico puede aumentar tu productividad durante el día. Según una encuesta reciente, más del 45% de las mujeres que han probado el sexo matinal apoyan esta afirmación.

Si aún no te lo crees, echa un ojo a todos los beneficios que, según los expertos, aporta practicar sexo por la mañana, y cómo quedarse con esa energía natural para sacarle aún más productividad al día.

1. Refuerzo instantáneo del estado de ánimo

¿Sabes esa energía que se te queda cuando haces algo muy activo? Despertarse y hacerlo puede ser agotador para el cuerpo aún perezoso, pero luego, de repente, te encuentras totalmente feliz. Como si acabaras de correr los 100 m lisos. Hay que agradecérselo a las endorfinas, las hormonas analgésicas que se liberan durante el sexo (y el ejercicio). Después de llegar al clímax, esas endorfinas crean un estado de ánimo agradable que mantendremos mucho después del último gemido de la mañana. Hola, lunes.

2. Un analgésico natural

Si sufres de migraña crónica, esas endorfinas liberadas durante el orgasmo también ayudan a aliviar el dolor agudo, por ejemplo, de calambres o dolores de cabeza, que pueden aparecer a lo largo el día. Considera el sexo matutino como un ibuprofeno natural.

3. El sexo matinal puede fortalecer tu relación

De la misma manera que un revolcón matutino te hará sentir happy todo el día, también puede reforzar tu relación. Durante el sexo de cualquier tipo, liberamos oxitocina, la sustancia química del abrazo. Se trata de una hormona que fomenta un sentido de amor y apego, así que si lo haces por la mañana, puede que te sientas más conectado con tu pareja todo el día.

Pareja | iStock

4. Ayuda a combatir el estrés

Si despiertas y te gustaría quedarte entre las sábanas para no hacer frente a la infinita lista de tareas pendientes que te esperan ese día y que inundan tu cerebro nada más abrir los ojos, encontrarás muchas más ventajas en el sexo matinal. Y es que es aquí donde la oxitocina vuelve a hacer su magia. Esta hormona también es capaz de mantener alejado el estrés. Antes de que empezar a preocuparte por la evaluación que te está pidiendo tu jefe, deja que un orgasmo lleno de oxitocina haga su trabajo tranquilizante.

5. Por la mañana el sexo es más íntimo

El sexo matutino no solo es una oportunidad perfecta para apreciar cada detalle del cuerpo de tu pareja, sino que también es una oportunidad para que mostrarte más vulnerable de lo que podrías haberlo sido por la noche. Por la mañana no hay maquillaje que oculte que nos huele el aliento y estamos despeinados. Y este es el tipo de naturalidad que crea las conexiones más profundas con tu pareja. Atrévete a convertir las mañanas en tu momento favorito del día.

6. Sexo a prueba de niños

A veces, lo único que se necesita es poner la alarma diez minutos antes de que los niños se despierten para pasar ese ratito a solas. De esta manera, podrás priorizar tu vida sexual y darle a tu placer el protagonismo necesario, sin que un niño abra la puerta de vuestro dormitorio de par en par porque escucharon ‘golpes’ durante la noche. Además, te resultará más fácil hacer frente a las prisas escolares y las revisiones de tarea de último minuto si has tenido tiempo para desestresarte con un poco de sexo a primera hora.

7. No estarás cansado

Un día largo en el trabajo puede quitarte las ganas de hacerlo al llegar a casa, así que, ¿por qué no reservarse para el sexo después de haber dormido y descansado? Probablemente no estés lleno de energía en el momento en que abras los ojos, pero con un poco de jugueteo no tardarás en llegar.

8. Es bueno para tu sistema inmunológico

No es ningún secreto que te sientes bien después de un orgasmo, pero ¿sabes por qué? El sexo fortalece tu sistema inmunológico. Aumenta tus niveles de IgA, unos anticuerpos que se encuentran en lugares como la saliva y la vagina. Estos anticuerpos, en realidad, protegen esas partes del cuerpo que están más expuestas a sustancias extrañas externas, por lo que cuando tienes relaciones sexuales, especialmente por vía oral, podrías estar luchando contra determinadas bacterias.

9. Maquillaje natural

Si lo haces por la mañana, tendrás un brillo facial agradable y natural antes de ponerte la base de maquillaje. El clímax también libera químicos que aumentan los niveles de estrógeno, lo que puede mejorar el tono y la textura de la piel y el brillo del cabello. Lo que resulta especialmente bueno en la mañana, cuando empezamos la carrera por ganar tiempo.

10. Dispara el poder del cerebro

Diferentes estudios han demostrado que el sexo puede mejorar la función cognitiva y la memoria, lo que significa que no solo estarás más centrada en el momento de hacerlo, sino también más tarde, cuando tengas que hacer esa presentación tan importante en el trabajo. ¿Quién necesita un segundo café si ha tenido un orgasmo por la mañana?