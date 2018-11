20 formas de conocer a un chico sin pasar por una app de citas

Lo más molesto de estar soltero y buscando pareja es que alguien te diga eso de “no te preocupes, llegará cuando menos te lo esperes”. Se acabó la búsqueda pasiva de tu alma gemela. Aquí tienes 20 opciones para conocer gente en la vida real, sin aplicaciones ni redes sociales, que demuestran que en el siglo XXI también es posible ligar a la vieja usanza.

1. Pasa el rato en un parque para perros

Algo pasa entre los vecinos que bajan todos los días a sus perros al parque de abajo. Los animales ayudan a socializar y se forma un ambiente sano y distendido entre los dueños, muchos solteros. Si tienes mascota ya te habrás dado cuenta, si no, estás tardando en pedírsela a un amigo o en darte una vuelta por la protectora.

2. Inicia una conversación en una librería

Es obvio sí, pero mejor una librería que una discoteca para encontrar al hombre de tu vida. Acércate a ese hipster tan mono y dile que estás buscando un regalo para un amigo y que no sabes qué libro le puede gustar. Pídale que lea contigo las contraportadas y que te ayude a decidir qué historia parece más interesante.

3. Acude a un monólogo de risa

Igual no lo habías pensado antes porque siempre has ido en pareja pero esta fórmula nunca falla: risas + multitud sedienta de entretenimiento sin grandes pretensiones = muchos, muchos momentos de unión. Sobre todo si la entrada incluye copa.

4. Aprovecha las filas

Si te encuentras con alguien en la fila de un concierto, en la cola del súper o esperando para entrar al baño, sugiérele que te siga en Instagram para manteneros en contacto. Busca la forma de hacerlo, no podemos darte todo hecho. De esta manera, puedes darle la opción de curiosear sobre ti y dejar que se construya un lento ‘Insta-cortejo’.

5. Afíliate a un equipo

De fútbol, de rugby, de baloncesto o de lo que te dé la gana. Compartir intereses es una excelente manera de hacer relaciones y de encontrar potenciales parejas. Si acudes a los partidos, la excitación del momento favorecerá la química con la gente.

6. Apúntate a ese curso que siempre has querido hacer

A ver, no se trata de apuntarse a clases de algo para conocer a un tío, pero si siempre has querido aprender cerámica, guitarra o escritura creativa, este es el momento perfecto, pues tendrás la oportunidad de conocer gente nueva y genial que comparte tus pasiones. Simplemente apúntate sin expectativas y sin miedo a hacerlo mal, si la intención es la de pasar un rato divertido haciendo algo que te gusta, no te faltarán candidatos.

7. Haz voluntariado

La mayoría de las personas se ofrecen voluntarios para una función social lo hacen solos, así que no temas sentirte como en un entorno de trabajo. Los voluntariados abogan por la unión de los participantes, y además de conocer gente nueva estarás haciendo algo bueno para el mundo.

8. Cambia tu rutina en el gimnasio

¿Qué cómo te va a ayudar eso a conocer a alguien? Muy sencillo. El próximo día prueba a bajarte de la bicicleta estática y tomar una clase colectiva de algo que te llame la atención. Algo que no hayas hecho antes. Procura que sea una que no esté llena de chicas y que propicie hablar con extraños (boxeo, baile, escalada). Pedir consejo sobre tu entrenamiento a ese tío en el que te fijaste el primer también es un buen rompehielos. Si no funciona, al menos sí lo hará tu forma física.

9. Llama a ese chico del cole

De la escuela primaria y del instituto siempre salimos con ‘espinitas’. Lo más seguro es que por aquél entonces ni te atrevieras a hablar con el popular, con el deportista o con el más listo de la clase. Tus razones tendrías, pero ahora que todos somos mayores la perspectiva cambia. Si te has preguntado alguna vez qué ha pasado con ese chico de clase que te molaba tanto, prueba a investigar qué ha sido de su vida.

10. Vamos, vístete y ve a esa fiesta

¿Qué sólo conoces a una persona? Pues mejor, porque eso te empujará a hablar con personas nuevas en lugar de quedarte en un rincón con tus amigas durante toda la noche. Además, una fiesta es un entorno natural y libre de juicios para el coqueteo: siempre habrá al menos otras cuatro personas que estarán igual que tú.

11. Viaja

Sola o con un amigo, y cuanto más lejos mejor para que el choque cultural sea más fuerte y tengas que buscarte la vida. Así es como se conoce a las personas más interesantes. Si te apuntas a un viaje mochilero es más que probable que te encuentres con otros aventureros por el camino.

12. Acude a algún evento profesional

Está bien, apuntarte a un tema de trabajo puede no parecer la opción más divertida para conocer a alguien, pero en realidad puede ayudarte a crear conexiones más fuertes, sobre todo con ese tipo de marketing con el que apenas tienes ocasión de hablar en la oficina. Guiño, guiño.

13. Haz un retiro espiritual

Existen multitud de retiros espirituales o lugares centrados en la naturaleza y en un estilo de vida saludable que nos enseñan a estar solos y a vincularnos con nuevas personas a un nivel más profundo. Quién sabe, quizás tu futuro compañero esté allí también ese fin de semana.

14. Organiza una cena con amigos y desconocidos

Pero una diferente. Invita a tus amigos a traer a quien quieran, a que vengan acompañados de alguien interesante y desconocido para el resto. “La cena de los idiotas” versión Meetic. Una buena conversación con gente distinta en un ambiente tan seguro como tu casa no va a hacerte daño.

15. Corre un maratón

No es ninguna locura. Cualquier corredor sabe que esperar en la línea de salida a que comience la carrera puede ser tremendamente agotador, un ambiente de nervios perfecto para intercambiar miradas cómplices y juguetonas. Y luego, siempre puedes comerte un bocadillo mientras te mezclas con la multitud y das rienda suelta al chute de endorfinas y confianza que te ha dado la carrera. Incluso toda sudada, nunca te habrás sentido más audaz.

16. Acércate a alguien en el trabajo

Pero ten cuidado. Asegúrate de que 1. Ambas partes estáis interesadas y no hay acoso por ningún lado, 2. No hay ninguna dinámica de poder en juego (ni es tu jefe ni tú la suya) y 3. Estás dispuesta a seguir viéndole la cara a diario si la cosa no sale como esperas. Este tipo de jaleos resulta bien si trabajas en una empresa lo suficientemente grande como para conocer a alguien que esté en un departamento totalmente diferente al tuyo y que la relación no afecte a tu trabajo en absoluto.

17. Pide opinión en el súper

¿Estos cereales son mejores que estos otros? ¿Has probado esta nueva bebida de soja, te ha gustado? La gente tiene opiniones muy firmes sobre la comida, y le suele gustar compartirlas, por lo que no te costará entablar conversación con alguien –sin parecer una loca- cuando vayas a hacer la compra.

18. Haz un grupo de estudio

Si aún estás en la universidad o te encuentras cursando un Master u otro tipo de estudios superiores, pide a tus colegas que se unan a un grupo de estudio. Que no te dé miedo pedirle a alguien que estudie contigo, toma la iniciativa y luego invita a más gente. Esto funciona, y tus notas también se verán beneficiadas. Win-win.

19. Acude a algún evento al que normalmente no irías

Puede ser ese concierto cerca de tu casa que tu amigo ha compartido por Facebook o esa reunión del barrio para recaudar fondos. Lo que sea, se trata de atreverte a hacer algo distinto con gente distinta para conocer a ‘ese hombre distinto’.

20. Entra a un bar sola

Si vas sola a un bar las probabilidades de conocer gente no solo serán altas, sino que también te vendrá bien para darte cuenta de que no necesitas un escuadrón de gente para salir y divertirte.