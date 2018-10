Si discutes con tu pareja por uno de estos temas, eres como las demás parejas

De hecho no solo todas las parejas discuten, sino que hasta lo hacen por los mismos temas. Y es que aunque muchas veces nos agobiamos por ciertos problemas, pensando que somos las únicas en padecerlos y la realidad es que hay cuestiones que preocupan a casi todo el mundo. Siendo así, ¿cuáles son los temas por los que más discuten las parejas?

1) El dinero: El dinero no da la felicidad, pero ayuda. Y no da calorcito por la noche en la cama, pero tenerlo hace que nos abracemos con menos ansiedad y angustia. La cuestión económica es uno de los principales conflictos de las parejas según un trabajo publicado en Journal of Accountancy. En concreto, el estudio presentaba datos extraídos de una encuesta, según la cual el 58% de los que discuten sobre el dinero lo hacen porque tienen opiniones diferentes sobre sus “necesidades” y “deseos”. Lo sigue de cerca el 49% de las parejas que discute sobre gastos inesperados, y el 32% que pelea debido a que sus ahorros no son suficientes. ¿Te suena de algo?

2) Tareas domésticas: Cuando una pareja acude a un sexólogo piensa que le van a mandar solo ejercicios para realizar en la cama, y se sorprenden cuando uno de los primeros deberes va sobre el reparto de las tareas de la casa. Y es que este sigue siendo uno de los principales problemas de las relaciones de pareja. Según la sexóloga Maria Rigo, “Sigue siendo la mujer la que mayoritariamente se encarga de las tareas y la gran queja no solo es hacer la cena... sino pensar qué hago para cenar”. Y es que el problema del reparto equitativo, es que muchas veces no se cuenta con la carga mental que hay detrás de la gestión del hogar. Además, la sexóloga insiste en que hay que reflexionar sobre la frase de “mi pareja no me ayuda”, cuando la realidad es que “mi pareja no comparte”.

Pareja enfadada | iStock

3) La familia: La educación de los hijos es un tema en el que no siempre se está de acuerdo, pero el problema empieza mucho antes, cuando hay que adaptarse a una nueva familia, la política. Y es que tu madre siempre hará mejores croquetas que la suya. Todo ello unido a múltiples conversaciones en torno a “que si tu madre te trata como un niño todavía, ahora tu familia somos nosotros y ya no tus padres, por qué hay que comer en casa de tus padres los domingos sí o sí, por qué hacen comentarios sobre tu ex, etc.”. En todas las casas cuecen habas.

4) Celos: Aunque debería ser un tema superado, el “quién es esa persona que has agregado a Facebook” o “hablas mucho de tu nuevo compañero de trabajo” siguen siendo los detonantes de largas discusiones. Como dice Rigo, “Más que de celos, tendríamos que hablar de la desconfianza, aunque hoy en día con las redes sociales o los móviles, hay más contacto con otra gente y más malinterpretaciones”. Aunque a veces el problema está más en la obsesión de la otra persona, que en el hecho de que haya motivos por los que desconfiar.

5) Tiempo libre: Por último, nuestro tiempo de ocio, que debería ser un tema para unir a la pareja, en ocasiones es precisamente lo que más nos separa. Desde no ponerse de acuerdo para ver una misma película en la tele o en el cine, pedir pizza o chino, o tan simple como quién tarda más en arreglarse cada vez que salimos. Aunque quizás todas estas cuestiones no sean el problema de fondo, y es que como reflexiona Rigo, “El gran problema del que nadie habla es la falta de comunicación y la falta capacidad para expresar los sentimientos y prioridades de cada uno de la mejor manera”.