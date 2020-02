Consejo sobre sexo que nos lanzan, consejo que aplicamos. Internet y en concreto las redes son un pozo sin fondo de asesoramiento sexual y erótico y nosotras nos lo guardamos todo para probarlo en casa. Las celebrities se han convertido en sex coach a domicilio. Sin llamar se presentan, entran hasta la cocina y nos colonizan la sexualidad. A pies juntillas las seguimos, pero ¿te has parado a pensar si realmente nos están aconsejando bien?

Son más que conocidos los baños de vapor vaginales que causaron furor durante un tiempo y otros consejos de este estilo que acabaron con una larga lista de mujeres en las salas de espera de los y las ginecólogas porque sus infecciones vaginales habían aumentado y es que hay que tener cuidado con lo que ponemos en práctica. Si todavía te estás pensando si la última recomendación que acumula likes es para ti, atenta que te contamos los mayores disparates sexuales que hemos leído.

Vaporizar la vagina

Ni vapor ni ducha ni nada que se le parezca. La vagina tiene un sistema de autolimpieza y ella sola es capaz de chequearse y expulsar lo que no le conviene. Por ello, lo que nosotras tenemos que hacer es cuidarla y mimarla. Simplemente con agua y jabón neutro la estamos manteniendo adecuadamente. Utiliza siempre productos sin tóxicos, perfumes o alcohol. Olvídate de las duchas vaginales y los productos de este estilo, su uso no hará más que dañar la flora natural. Tampoco es recomendable usar toallitas y otros productos que ayudan a simular el olor natural. Si notas que tu fluido ha cambiado o su olor no es el habitual, acude a un médico para hacerte una revisión.

Condón | iStock

Sexo por despecho o venganza

Entendemos el contexto y ¿quién no ha tenido la tentación de tener sexo por despecho? Vale que el buen rato no te lo quita nadie, pero piensa un poco más allá, ¿por qué lo haces y qué va a pasar después? Si acostarte con una persona es síntoma de que aún sientes algo por otra, no creemos que el sexo sea la solución. Te puedes ir con un orgasmo (o más si tienes suerte) a casa, sin embargo tu cerebro va a otro ritmo y las emociones van a salir tarde o temprano. Antes de hacerlo, reconcíliate con lo que sientes, déjate sentir y si te apetece sexo después, ¡por qué no! Pero que no haga efecto boomerang.

El sexo oral mide la atracción que sentís

El sexo oral es sólo una práctica más de entre todas las que existe. A veces nos apetece y gusta practicarla y otras no. ¿Que no te guste hacerle sexo oral a tu pareja es síntoma de que no os sentís atraídos? Pues la verdad que esto es como comparar que porque no te gusten los pepinillos odias la comida. Puede ser que no te guste y punto, que sea algo que no te atraiga o te incomode. Si sólo te pasa con esa pareja puedes preguntarte por qué es así, pero esto no significa que por eso debes dejar la relación. Una relación se compone de muchas más cosas y, aunque el sexo es muy importante, el oral es solo una opción.

Si los condones no son chic, no vale

Es cierto que encontrarnos en un ambiente confortable y que se adapte a nuestro gusto es importante también en el sexo, pero de ahí a que los preservativos también tienen que ser chic... Más importante es que sean seguros y generen confinaza, porque por muy bonitos y visulamente atractivos que sean si no son de fiar, no nos servirá de nada. Si puedes aunarlo todo y quieres dejar la paga extra en ello, perfecto, pero no corras el riesgo por ponerle un poco de glamour a tu próximo polvo.

Moka para el colon

El Moka nos suele gustar en taza, pero por dónde se lo tome cada una eso ya es cosa suya. Otra de las grandes ideas sexuales de celebrity es intoducir sustancias como ésta por sus orificios para ayudar a curar la depresión o las alergias. Recomendable lo que se dice recomendable no es, puede producir irritaciones, colitis y hasta fallos cardíacos.