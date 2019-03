Tienes rosácea, ¿puedes maquillarte?

Quienes la padecen, lo saben: su aparición, en forma de brotes, provoca “bajona emocional”. Muchos de los afectados por esta enfermedad de la piel confiesan deprimirse cuando ven la apariencia de su piel. Algunos otros hacen mucho por la normalización de una dolencia bastante común, como el cantante Dani Martín quien confesaba en sus redes, con foto de por medio, cómo era su piel cuando tenía un brote de rosácea.

Hoy te la vamos a resolver de la mano del doctor López Estebaranz, dermatólogo y miembro de Top Doctors. Pero, ¿qué es la rosácea? “La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente que afecta a la unidad pilosebácea que se caracteriza por enrojecimiento de la cara con aparición de telangiectasias (dilataciones vasculares), aparición da lesiones papulopustuloas y en algunos casos engrosamiento de la nariz y otras partes faciales. También puede acompañarse de alteraciones oculares como conjuntivitis y otras alteraciones oftalmológicas”, comenta Estebaranz.

¿Qué la provoca? “Es una enfermedad inflamatoria en la que están involucrados factores genéticos, una mayor sensibilidad a la radiación ultravioleta junto con una mayor vascularización superficial de la piel con alteraciones en la inmunidad de la piel. Se ha comprobado también una alteración en la flora microbiológica de la piel con mayor número de demodex folliculorum. Es más frecuente en las mujeres de mediana edad, de piel clara y en países de Europa del Norte”, aclara.

Ahora que ya hemos abordado de qué problema estamos hablando, vayamos con la cuestión que ilustra este artículo: ¿conviene maquillarse si la padeces? Porque lógicamente, estarás tentada de disimular las imperfecciones que provoca la rosácea. “La piel de las personas que padecen rosácea es más sensible y reactiva a muchos cosméticos. Sí que puede utilizarse maquillaje para disimular esas alteraciones, siempre y cuando sean productos sin conservantes ni perfumes, para evitar reacciones irritativas de la piel. Además, es fundamental utilizar un filtro solar con alta protección”.

Maquillaje | iStock

Veamos ahora cuáles tienen que ser las rutinas de limpieza básicas si tienes rosácea:

-Utiliza fotoprotector solar diario, haga o no haga sol, e intenta que tenga un factor de protección alto.

-Límpiate diariamente la cara con soluciones no irritantes y agradables para la piel: soluciones no abrasivas, aguas micelares, etc.

-Utiliza un emoliente o hidratante suave no irritante. “Hay que evitar emolientes que contengan lanolina, perfumes y sustancias potencialmente irritantes”, dice el experto.

-Es importante que mantengas la piel bien hidratada y sobre todo, como ya lo hemos mencionado, que evites utilizar sustancias irritativas.