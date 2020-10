¿Qué puedes hacer si te irrita el salvaslip?

En los días previos a la regla, en los días posteriores, en cualquier día de ovulación que te notes más flujo de lo habitual… los salvaslips son esa gran solución que nos permite tener las braguitas más limpias. Pero, ¿qué pasa si te generan irritaciones? ¿qué puedes hacer?

Hablamos con la sexóloga María Torre al respecto y esto es lo que nos ha contado. Como deberías saber ya, no deberías usar un salvaslip todos los días sino dejarlo para contadas ocasiones: “Un uso continuado no es recomendable porque no deja transpirar y lo que hace esta falta de transpiración es que aumenten las posibilidades de generar hongos, dermatitis y otros efectos secundarios de la no transpiración. El clima, húmedo, es el perfecto para ello y por eso, si no hacemos descansos podemos irritar la zona, notar picazón o alta sensibilidad”, explica María Torre. Y añade: “Lo que suele ocurrir con el uso continuado es que la temperatura cambia, así como el PH natural, el epitelio vaginal y de la piel de la vulva. Por eso cuando usamos salvaslips de manera frecuente, también tenemos con mayor asiduidad Candidiasis”.

Pero no solo tiene que ver con la temperatura y la humedad: “El roce continuo puede hacer que la mucosa vaginal aumente porque se ve agredida y así entramos en un círculo en el que usamos más a causa del exceso de flujo, pero a la vez estamos provocando que siga aumentando. En algunos casos se ha visto que incluso el flujo menstrual aumenta, pero esto no está del todo comprobado”, comenta Torre.

Picor | iStock

¿Qué hacer si estamos en una situación así?

“Si sentimos irritación, hinchazón en la vulva, lo primero que debemos hacer es acudir al médico. Seguramente con una crema los síntomas se aliviarán y se pasará. Pero lo más importante es evitar que pase, así que debemos espaciar el tiempo de uso de los salvaslips, tanto si son de tela como si son los de usar y tirar. Si no puedes vivir sin ellos, úsalos sólo cuando tienes la regla, un aumento de flujo importante o en ocasiones en las que sientas que es imprescindible. Sé que nos avergüenza llevar la ropa interior manchada de flujo, pero es mejor cambiarse con mayor frecuencia que provocarnos infecciones cada dos por tres".

Torre apunta otro consejo: "Además, otra manera de evitarlo es no usar jabones invasivos o suavizantes en la ropa interior (y mucho menos si usamos salvaslips de tela)”.

La sexóloga finaliza: “Dentro del uso de los salvaslips, siempre podemos usar unos más respetuosos (aunque sean de usar y tirar). Fíjate bien en los materiales, que no tengan perfumes ni blanqueantes. Sí, existen y así podemos cubrir nuestra necesidad, pero sin dañar nuestra flora ni la piel de la vulva”.