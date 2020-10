Cambios en los pezones, ¿cuándo debes preocuparte?

Hablemos de pezones, esa parte del pecho a la que muchas veces no prestas atención pero que hoy, casualmente, estás mirando con detalle porque dirías que eso que ves ahí ayer mismo no estaba. ¿Qué cambios en los pezones pueden considerarse normales y cuáles no? ¿cuándo debes preocuparte?

Hablamos con la ginecóloga Miriam Al Adib Mendiri, autora del libro 'Hablemos de Vaginas' y esto es lo que nos cuenta al respecto. Empecemos por algo de anatomía: “El pezón es la parte que sobresale en el centro de la areola mamaria. La areola tiene unas pequeñas protuberancias llamadas glándulas de Montgomery que son glándulas que aportan secreciones con efectos antibacterianos para proteger esta zona de infecciones”, explica.

Hay que las areolas van cambiando a lo largo de la vida y muchos de esos cambios pueden ser totalmente normales: “Con los cambios hormonales pueden oscurecerse y también pueden hacerse más aparentes las glándulas de Montgomery dando una sensación de tener “granitos”. Estos cambios ocurren principalmente durante el embarazo y la lactancia. Estos cambios en la areola no pican ni duelen, de ser así habría que consultar”, dice la experta.

Y, ¿qué pasa con los cambios de color? “En cuanto al cambio de coloración, el oscurecimiento ha de ser homogéneo en toda la areola por igual, de no ser así, deberías consultar a tu médico también”, aconseja.

Ginecólogo | iStock

Más variaciones: “Si hay secreción anómala por el pezón que no tiene que ver con la lactancia hay que descartar algunas patologías. Si es contenido lácteo, habría que valorar si existe algo que esté elevando la prolactina (patologías hormonales, prolactinoma, efectos de algunos fármacos...). Si es otro tipo de contenido, hay que descartar causas tumorales (benignas o malignas) y causas infecciosas”, aclara Al Adib Mendiri.

En cuanto a los pezones invertidos, “Si han estado así de toda la vida, no es un signo de alarma, pero si de repente se retrae un pezón que no estaba así esto ya sí es un signo de alarma, habría que descartar patología tumoral”.

La ginecóloga finaliza: “Existe un tipo de cáncer de mama muy raro llamado enfermedad de Paget que genera unos cambios característicos en las areolas, se forman unas lesiones que parecen eczemas en toda la areola mamaria”.

Así que ya sabes, si esa variación es de las que requiere una consulta médica, no te angusties de antemano pero consulta con un especialista en la materia.