Un vlogger tailandés ha compartido varios trucos "Do It Yourself" para facilitarte la vida en la cocina, desde trucos para cocinar hasta "gadgets" para facilitarte el uso de los utensilios a la hora de guisar.

Echa un vistazo a este vídeo para conocerlos y podrás aprender varios trucos para no tener que gastar dinero en artefactos y cocinar de manera más cómoda usándolos.