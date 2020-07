Veinte años no es nada, decía Gardel. Pero en restauración es el equivalente a haber vivido tres vidas. Mantenerse en el ‘candelabro’ en Madrid durante más de un año es una tarea complicada para cualquier restaurante. La competencia es cada vez mayor y también la exigencia del público foodie. Por eso hemos decidido rendir homenaje a esos templos gastronómicos que han cumplido una década al pie del cañón, sin perder ni un ápice de su sexapil. Cocinas que en su día revolucionaron el panorama culinario de la capital y salas que marcaron un antes y un después en materia de ocio gastronómico. Restaurantes asentados pero aún jóvenes que han sabido reciclarse mejor que Madonna. Tomen nota, estos son los nuevos clásicos de Madrid.

Bar Tomate, casi una década marcando el camino. | Bar Tomate

Bar Tomate. El Grupo Tragaluz entró en Madrid con este simpático y fresco local en el barrio de Chamberí hace casi diez años. Platos mediterráneos y de mercado en un bar de toda la vida con cocina abierta desde primera hora de la mañana y donde se sirven desayunos, comidas, platos del día, cenas, cócteles y vinos. Su cocina internacional con productos frescos y de calidad emplea técnicas modernas. Tiene un avanzado horno de leña donde se cocinan sus famosas pizzas, entre otros platos de la carta, y hubo un tiempo en el que si presumías de 'moderno' tenías que dejarte ver en el Tomate en el horario del Dj (jueves, viernes y sábado hasta las 2 de la madrugada). El tartar de atún con aguacate, las alcachofas fritas, la tortilla abierta de setas con butifarra, la tagliata de ternera madurada o el ravioli de pera, bien merecen siempre una visita a este nuevo clásico, pionero en recuperar el espíritu de bar con manteles de papel, cocina sencilla pero de calidad y con un toque sofisticado, desde el aperitivo al cóctel.

Fernando el Santo, 26. www.grupotragaluz.com

Lamucca, un valor fijo. | Lamucca

Lamucca. Lamucca nació en 2008 con vocación de romper moldes frente a un concepto de hostelería que hacía tiempo que se había quedado obsoleto. Con un interiorismo a prueba de modas, platos internaciones, buena música, trato cercano y un horario de comidas y cenas non stop, la cadena no tardó en instalar en nuestro subconsciente la filosofía del 'low-high' (bajo precio, alta calidad) que tanto demandamos ahora y que a ellos les ha permitido acomodarse entre los nuevos establecimientos clásicos de la capital. Una década después, las cenas tras el teatro a horas intempestivas en el restaurante de Pez o las cañas al salir del trabajo en la terraza del local de Almagro, siguen siendo obligadas para todo madrileño de pro. Este año, para celebrar sus décimo aniversario, arrancan 10 meses de festejos dedicados a los imprescindibles de su carta, al diseño de sus locales y a la música. Buen momento para dejarse caer por la siempre agradecida Lamucca.

Plaza de Carlos Cambronero, 4. www.lamuccacompany.com

Ten con Ten, el it place de Madrid. | Ten con Ten

Cuando empezó a no haber sitio alrededor de la espectacular barra de Ten con Ten todavía no existía el término 'postureo'. Era el verano de 2011. Ahora, sentarse sin reserva en cualquiera de sus butacas ya es casi una misión imposible. El Grupo Paraguas son maestros en lo que a sitios de moda para más de 40 se refiere. Tanto este como Quintín, El Paraguas, Amazónico y el último en llegar, el italiano Numa, están llenos a diario, y cenar en cualquiera de ellos se convierte en una especie de odisea para sólo unos pocos elegidos. El ‘viejo’ Ten con Ten es ya una institución en sí mismo. Todo el que viaja a Madrid, por placer o negocios, ya sea español o extranjero y ya busque cenar o tomar una copa en un sitio con ambiente sofisticado, pasa por allí. La zona de bar siempre está hasta arriba de gente copeando, y la parte de restaurante, que además cuenta con terraza de invierno, se ha mantenido inmune a la crisis y sigue siendo refugio de la jet. ¿Su secreto? Buena cocina, un equipo que funciona como una familia y una atmósfera donde la gente se ve y se siente guapa.

Ayala, 6. www.restaurantetenconten.com

¿Quién se resiste a una de sus hamburgusas? | New York Burger

Decir ahora que una hamburguesería tiene rollito norteamericano es una obviedad, pero cuando New York Burger se instaló en un lateral de la Castellana en 2009, con su look de la Gran Manzana y sus hamburguesas personalizables al más puro estilo americano, fue una auténtica revolución. La carne, madurada de ganado cebón y asada en horno de carbón, se picaba diariamente. Se podía elegir tamaño, punto y tipo de pan, y había sabores para todos los gustos. Desde la clásica a la Estatua de la Libertad, con queso parmesano, tomate al horno y albahaca fresca, la inigualable Queens o la exótica Chinatown, todas con guarniciones excelentes. Mucho ha llovido desde entonces y muchas cadenas yanquis han abierto en la capital, pero New York Burger fue la que empezó esta 'burger revolution' con fingers que ya son clásicos del restaurante, sándwiches bautizados con nombres de directores y actores de cine, ensaladas gigantescas y costillas de cerdo a la barbacoa, y hay que reconocerles el mérito. Para muchos, diez años mas tarde y con la ciudad llena de bocadillos de carne, New York Burger sigue haciendo las mejores de Madrid.

Castellana, 89. www.newyorkburger.es

El interiorismo fetén de Luzi Bombón. | Luzi Bombón

El Grupo Tragaluz es el responsable de abrir la veda a los locales 'monos' en Madrid. Decoración y diseño pero también calidad en la cocina y en el servicio, son las claves de esta brasserie moderna que abrió en 2011 a los pies de la Castellana y aún hoy sigue atrayendo a personalidades del arte, la cultura y el espectáculo a su acogedor salón diáfano de maderas nórdicas. Un espacio dinámico y desenfadado con horario ininterrumpido donde las carnes, pescados y arroces a la brasa comparten protagonismo con las tortitas de sashimi con mayonesa de chipotle, todo un must de la casa. De lunes a viernes, el menú del día cautiva a sus ya fieles empresas vecinas. Y a la hora del afterwork, barra de ostras, copas y música hacen que Luzi Bombón no sea una chica del montón y continúe en la mente de muchos madrileños a la hora de elegir restaurante para salir a comer o cenar. Si hace mucho que no pasas por allí, acaban de cambiar la carta introduciendo nuevos platos y cócteles, y dentro de nada abren su popular terraza de verano.

Paseo de la Castellana, 35. www.grupotragaluz.com

Arzábal, un concepto más que asentado. | Arzábal

Álvaro Castellanos e Iván Morales comenzaron su andadura en 2009 con la apertura de Taberna Arzábal, un pequeño local frente al Retiro que en cuestión de meses consiguió alzarse con el premio al restaurante revelación de la Guía Metrópoli y convertirse en el nuevo centro de peregrinación para los amantes del tapeo y del producto de temporada. A partir de ahí, el imperio gastronómico de esta pareja de modernos, famosos por ponerle un punto hipster al tapeo de toda la vida, creció con otras propuestas como Club A, Lovnis, Arzábal Reina Sofía, A Japanese Kirikata y Arzábal Chamberí, la última en llegar a Ponzano y que supone una vuelta a sus orígenes, tanto a nivel de decoración como de propuesta culinaria, aunque con una barra gastronómica más amplia. Excelente materia prima y elaboraciones que modernizan lo tradicional como sello característico. Camareros yendo de aquí para allá y estanterías llenas de vinos curiosos, cariño en la cocina y en la sala, y ambiente festivo a cualquier hora del día, ya sea con una copa de champán y un maridaje a la hora del aperitivo, como tras una cena que se alarga hasta la madrugada. Quien diga que tomar algo en una taberna no es salir de fiesta, no ha estado nunca en Arzábal.

Menéndez Pelayo, 13. www.arzabal.com