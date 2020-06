En Cocinatis sabemos que hay muchos temas que os quitan el sueño. ¿Por qué aún nadie ha lanzado la línea de camisas blancas 'Pablo Iglesias'?, ¿dónde está el límite entre fofisano y estar echado a perder?, ¿si las rayas horizontales engordan y las verticales adelgazan, por qué todas las camisetas las llevan horizontales? Grandes enigmas, amigos, y aquí venimos a plantear uno más: ¿es cierto que la comida o bebida calentada en el micro se enfía antes? Es una realidad que todo el mundo parece percibir, pero a la que no se le suele dar respuesta. Por eso, hemos bajado para hablar con nuestro equipo de 'mad doctors', que viven desde hace años encerrados en un laboratorio tratando de conseguir convertir el brócoli en chocolate, y les hemos preguntado. Nos han dado algunas claves que parece que tienen sentido y nos han dicho que no es el microondas, que somos nosotros. Copón bendito.

¿Sabes lo que pasa? Que el recipiente no se calienta. Vamos a empezar por el principio. Cuando haces una comida en el horno, la bandeja dentro de la que está también se calienta. En el caso del microondas esto no ocure (o no debería), por lo que la sensación general es de que está más frío. Esto tiene mucho sentido si lo pensamos.

El proceso del calentamiento del micro es desigual. Esto es así. Y a todos nos ha pasado. Sacas comida del micro templadita y, de repente, hay una cucharada que te metes en la boca y notas un calor como si se hubiera hecho en el mismísimo infierno. Lo que sucede es que hay partes muy calientes y otras que no lo están tanto. Al sacar la comida del micro, el calor tiende a distribuirse y, por tanto, el conjunto baja de temperatura a los pocos minutos. Se trata de un proceso llamado termalización y lo que hace es equilibrar la energía entre unas moléculas y otras. En el microondas, debido a que la comida no se calienta durante mucho tiempo, el proceso no se completa y eso lleva a que algunas moléculas traspasen energía a otras.

Calientas cosas pequeñicas. Y lo sabes. Ese trozo de pizza que te sobró de ayer, aquel poquito de guisantes con jamón, media taza de café... en este caso, aunque hayas calentado la comida durante el mismo tiempo, a menor tamaño, más rápidamente se escapará el calor. Es decir, no es que el micro caliente poco, es que las raciones pequeñas pierden calor antes.