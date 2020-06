Instagram está lleno de gente con cuerpos imposibles que dan la impresión de machacarse en el gimnasio como dioses romanos y de comer y cenar brócoli y poco más. Blake (blake_201) es un chaval de New Jersey que podría responder a ese patrón. Tiene un cuerpo forjado en mármol, pero lo suyo no es pasar hambre. Cada día engulle no menos de 4.000 calorías. ¿Cómo es posible entonces que tenga un cuerpo tan fibrado?

El truco de Blake es el de llevar a cabo ayunos intermitentes a diario. Lo que hace Blake es concentrar toda su ingesta de calorías en un corto periodo de tiempo y no comer nada el resto del día. Así de sencillo. Aunque no faltan expertos que le dicen que lo del ayuno no es un método demasiado saludable a él le ha funcionado. Este modelo de dieta implica, por ejemplo, tomar todas las calorías del día entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche y dejar de comer hasta el día siguiente de nuevo a las 2. Blake lo ha llevado incluso más allá y lo que hace es tomar una única comida al día. Y qué comida...

Blake comiendo 4.000 calorías de una tacada. | blake_201

Blake no se corta en prepararse hamburguesas con bacon y patatas fritas con queso, pizzas gigantes con perritos calientes ¡por encima! y demás bestialidades que pasan la mencionada barrera de las 4.000 calorías con holgura. Según asegura Blake, esta dieta imposible no le ha pasado factura a su cuerpo serrano y declara que está "en perfecto estado de salud". Blake hizo el cambio a esta dieta hace tres años y medio ya que, con las dietas habituales, se sentía "un desgraciado".

La cuenta de Instagram de Blake resulta fascinante por las combinaciones imposibles de ingredientes que lleva a cabo y que muestra ante la cámara: cereales de desayuno encima de pizzas, chocolate chorreando por encima de fideos... En muchos de los vídeos le acompaña su novia, que le apoya al cien por cien en su loquísima dieta. Eso sí, él dice que no es un ejemplo para nadie y que lo que le funciona a él no tiene por qué funcionarle a otro. Es decir, que mejor no intentarlo en casa...