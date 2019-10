La mayonesa es un manjar del que muchos disfrutamos cada gota como si fuera única en el mundo. Lamentablemente debido a su complicada elaboración normalmente recurrimos al supermercado para poder disfrutar de esta maravillosa salsa. Si estás cansado de tomar la mayonesa del súper y cuando te atreves, por fin, a elaborarla tú mismo sólo consigues que se corte, entonces estás de suerte. Te enseñamos en este tutorial en vídeo de Nova Life un truco para que no se te corte la salsa a base de huevo.

Ahora bien, cuando estamos creando nuestra mayonesa casera para conseguir un sabor más potenciado y más puro que las que venden en cualquier sitio, es muy frustrante que se nos corte y muchas veces acabamos tirándola a la basura y volviendo a empezar o desistiendo y comprando una ya hecha directamente. Pero ¡espera!¿Sabías que puedes recuperar la mayonesa después de que se te corte? Existen un par de trucos para remediar tu metida de pata y saborear tu ansiada salsa.

Todas las grandes creaciones tienen una multitud de mitos detrás y la mayonesa no iba a ser menos. Debido a que esta salsa contiene huevo crudo, entre otros ingredientes, se considera uno de esos alimentos que pueden dar algún que otro susto cuando hace calor. Sin embargo, esta teoría no es del todo cierta. Te damos siete consejos que debes tener en cuenta para no intoxicarte con la mayonesa.

Si quieres aprender cómo elaborar tu propia mayonesa en casa sin que se te corte, mira el tutorial en vídeo de arriba y disfruta de esta salsa sola o combinándola con lo que quieras, ¡tienes un millón de posibilidades!

