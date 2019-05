Cinco frases tóxicas dirigidas a minarte la autoestima

Lo del maltrato psicológico o físico evidentemente no es una cuestión que se deje ver desde el primer día: de hecho, muchas de las parejas tóxicas que hayas podido conocer fueron, en un principio, personas encantadoras, atentas, empáticas…

Vamos a abordar todas esas frases que quizás hayas oído alguna vez y que van destinadas a minar la confianza en ti misma y tu auto estima: todas son dañinas y deberías tener una cosa clara, dar puerta a la persona que te las diga, porque puedes tener claro que si provienen de una pareja, tu relación no es nada saludable. Y ojo, que hay muchas que no solo pueden venir de una relación amorosa sino también, de una supuesta “amistad”.

- “Dime dónde estás, que si no, me preocupo”. Bueno, esto es lógico que te lo pidan tus padres. O en determinados contextos, tu mejor amiga/o. Pero ojo si esa necesidad de preocuparse pasa determinadas líneas: una cosa es una pregunta puntual y otra cosa es que sea la puerta abierta a controlar tus movimientos y a pedir explicaciones de manera habitual. Ojo.

- “Con lo que yo he hecho por ti”. Esta frase es válida para relaciones amorosas y también, para supuestos amigos. Si alguien te echa en cara lo que ha hecho por ti, haya sido de forma voluntaria o porque hayas pedido el favor, es que en realidad, te quiere poco. Hay que hacer sin esperar nada a cambio. Pero sobre todo, hay que hacer sin refregar al otro por la cara lo que has hecho. El objetivo de esta frase es que te sientas fatal, como una desagradecida.

Chatear | iStock

- “Nadie te va a querer como yo”. ¿A quién, que lo haya dejado con su pareja, no le suena esta frase? Es de manual de maltratador psicológico: ¿cómo me vas a dejar si nadie te va a cuidar y a querer como yo? ¿con quién vas a estar mejor que conmigo? Pues no te quepa la menor duda de que estarás mejor sola que con mala compañía, y una que te da a entender que no puedes encontrar otra cosa, es mejor que esté lejos. Porque en realidad esta frase refleja sus miedos e inseguridades a quedarse más solo que la una.

- “A tu edad tampoco estás para elegir, debieras bajar el listón”. Claro, porque todo el mundo sabe que si ya has pasado los 40 estás en el mercado de rebajas y nadie te va a querer. Y como nadie te va a querer, tienes que rebajar tus pretensiones y quedarte con el primer señor que te mire cuando bajes a tirar la basura. La frasecita tiene un tufo a condescendencia y a machismo que tira para atrás.

- “Se te va a pasar el arroz”. En otro contexto, quizás te la hayan dicho alguna vez (o más de una): al igual que la anterior, todo el mundo sabe que las mujeres hemos venido a este mundo a reproducirnos, cuanto antes mejor. Y si eres de las que no tienes hijos y ya peinas canas, pues claro, se te va a pasar el arroz y te quedarás incompleta porque no has parido. Esta frase, al igual que las anteriores, es tóxica. Y quien la dice te quiere poco. Así que como la colonia Brummel, cuanto más lejos, mejor.