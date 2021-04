Primeras reglas, ¿qué es normal y qué no lo es?

¿Quieres que recordemos qué es normal y qué no? Vamos a ir dando respuesta a distintas preguntas que os pueden surgir a lo largo de esta nueva etapa.

¿Cuándo tiene lugar la menarquia?

El desarrollo puberal en las niñas lo marca el inicio de desarrollo mamario. Es normal que comience a partir de los 9 años. Por debajo de los 8 años es anormal que ocurra y se conoce como pubertad precoz. Si a tu hija le ocurre, es importante que consultes con vuestro pediatra. ¿Y si la niña comienza con desarrollo mamario entre los 8 y 9 años? Entonces se conocerá como pubertad adelantada. En este caso puede no suponer un problema, pero dependerá de otros factores, como el pronóstico de talla adulta o la velocidad a la que progrese su desarrollo, por lo que también debes consultar con su pediatra.

Desde que comienza ese desarrollo mamario hasta la menarquia, de media, pasan unos 2-3 años. Así que lo normal para la raza caucásica es que tenga lugar sobre los 12 años. Aunque en otras razas puede ser normal que tenga lugar antes.

¿Por qué las reglas al inicio son irregulares?

Los primeros años es normal que las reglas sean irregulares en las adolescentes. ¿A qué es debido? En estos primeros años suelen haber ciclos donde no se produce la ovulación. Por lo tanto, al no haber óvulo no se produce una proliferación de la capa más interna de la mucosa del útero, que es lo que ocurre a lo largo de un ciclo menstrual normal por si nos quedásemos embarazadas. La regla ocurre cuando no se produce un embarazo y se descama esa mucosa con el consiguiente sangrado.

¿Podría tu hija quedarse embarazada a partir de tener la menarquia?

Sí, claro que hay posibilidad de quedarse embarazada, ya que comienza a tener ovulaciones. Por eso, cuando tu hija comience con desarrollo puberal, incluso antes de su primera menstruación, es bueno hablar con ella de sexualidad, para que esté bien informada.

¿Puede dolerle desde la primera regla?

Sí, cualquier regla puede ser dolorosa, sobre todo los primeros días. La causa es porque el útero produce unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Es normal tener dolor, para lo que puedes darle ibuprofeno, pero no un dolor exagerado. Si es así, consultad con vuestro pediatra.

¿Qué es el síndrome premenstrual?

Tu hija, al igual que nos pasa a nosotras, puede tener molestias en los pechos o en el abdomen los días antes de la regla. Es lo que se conoce como síndrome premenstrual. Se debe a que las hormonas “preparan” al cuerpo para un posible embarazo. Es bueno que esto se lo expliques antes de su primera regla, ya que así lo entenderá todo mejor y lo vivirá con menos angustia.

Regla | iStock

Una vez que haya tenido la menarquia, ¿es normal que le desaparezca la regla?

No, no es normal pero puede ocurrir. Una vez descartado que la ausencia de regla es por un embarazo no deseado, hay otras causas de desaparición de la menstruación, como ocurre en deportistas de alto rendimiento o chicas con anorexia nerviosa.

¿Una vez que tenga la menarquia dejará de crecer?

En las chicas el estirón de talla se produce antes de tener la primera regla. Sin embargo, una vez que la niña tiene la menarquia va a seguir creciendo, menos, pero algo le queda por crecer.

¿Puede usar mi hija tampones desde su primera regla?

Sí, sin problema. Los tampones se pueden usar desde la primera regla. Son cómodos y más cuando practique algún deporte o vaya a la piscina.

¿Es normal que tu hija tenga algo de flujo entre sus menstruaciones?

Sí, es posible que tenga algo de flujo transparente o blanquecino. Es normal. ES un flujo que no huele mal y tampoco la niña tiene molestias en su zona íntima. El flujo no es igual a lo largo de todo el ciclo menstrual.