Nombres unisex para tu bebé: Lista con las mejores ideas

Elegir el nombre perfecto es uno de los momentos más emocionantes e intimidantes que se pueden encontrar en cualquier embarazo. Generalmente, cuando conocemos el sexo del bebé es cuando empezamos a pensar en todas las posibilidades disponibles, pero la elección puede resultar muy abrumadora. En cierta medida es una de las decisiones más importantes que podemos realizar cuando nos quedamos en cinta, ya que al fin y al cabo marcará la identidad de nuestro hijo a lo largo de su vida.

Es probable que si estás pensando en un nombre para bebé, ya tengas varias opciones sobre la mesa que te gustan mucho, pero que aún así te generan algunas dudas. Comienzan a surgir preguntas del estilo “¿Deberíamos seleccionar un nombre clásico y tradicional que no envejezca al paso del tiempo?”, “¿Y si optamos por elegir uno moderno?”, “¿Por qué no arriesgarse a un nombre original y único?” Es entonces cuando empezamos a perdernos y afloran los temores de que quizás no tenemos el nombre adecuado.

La elección final, por lo común, se ve influenciada por el género de nuestro futuro bebé. Pero, ¿por qué no escoger un nombre neutral que sirva para ambos sexos y que podamos decidir durante las semanas previas a saber su sexo?

Tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de nombres unisex para bebé que nos podrían ayudar a encontrar el nombre ideal, independientemente de si es niño o niña. Es una alternativa más a considerar, por lo que a continuación te mostramos una lista con los mejores nombres no binarios.

Lista de los nombres unisex de bebé que están de moda

Aiden - De origen celta, este nombre unisex significa “fuego”.

Es la derivación de Alejandro o Alejandra. Procedente del griego y está formado por 'alexo' y 'andros', cuyo significado indica la defensa y la protección de la humanidad.

A pesar de que inmediatamente nos acordamos del popular personaje de Disney, lo cierto es que es un nombre tanto para niño como para niña, que significa 'león de Dios' en hebreo.

Es otro de los nombres neutrales para bebé, ya que por un lado es la abreviatura de 'William' (Guillermo) y a la vez un nombre femenino.

Cristian o Cristina pueden abreviarse a 'Cris', cuyo significado es "seguidor de Cristo" o "hielo".

En femenino, deriva de Carolina. En masculino, de Carlos. Significa "fortaleza".

Es diminutivo de Daniel o Daniela, y expresa "Dios es mi juez"

Es un nombre que se ha utilizado tanto para niñas como para niños, y significa "amigo" o "aliado".

Es variante en euskera de 'Eideard' que se emplea popularmente tanto para niños como para niñas. Su significado hace referencia a la "belleza" y la" hermosura".

Proviene del inglés antiguo, y significa "chispa".

Francisco o Francisca. Es de origen latino y significa "hombre o mujer libre". Es un nombre unisex perfecto.

Ambas opciones son muy atractivas y las dos son neutrales para los dos sexos. Es de origen eslavo, y significa "justiciero" o "justiciera".

Proviene del hawaiano, indio, alemán y galés. Significa "del mar" o "guardián de las llaves".

Es la abreviatura de Maximiliano, Maxwell o Maxine, por lo que se utiliza para personas de sexo masculino y femenino.

De origen galés, Morgan significa "viajar" o "navegar por el mar".

De origen hebreo, Noa es un nombre popular que puede ser llevado por una niña y Noah por un niño. La diferencia principal es cómo se escribe, pero al sonar del mismo modo se considera un nombre unisex.

Del latín que significa "Nuevo", pero también para hacer referencia a "estrella que libera grandes cantidades de luz y energía".

Es derivado de Roberto y Roberta. Significa "brillantez famosa".

Significa "De santo" y "Ana".

Es de origen bíblico, y un nombre utilizado alrededor de todo el mundo para ambos sexos. Significa "cabra montesa".

Es de origen bíblico, y un nombre utilizado alrededor de todo el mundo para ambos sexos. Significa “cabra montesa”. Zuri - Otro nombre que procede del euskera. Significa “blanco”.

