Juegos para que las madres desastre se diviertan con sus hijos este verano

Y disfruta de las vacaciones

Las madres desastre no van a ponerse a hornear pasteles veganos en familia, ni van a idear constructivas masterclasses de cerámica, visitar exposiciones sobre la cultura inca o a repasar la discografía de Simon & Garfunkel junto a sus pequeños, mucho más interesados en The Sound of Silence que en actividades como ver durante horas La patrulla canina o comer tierra.