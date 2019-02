¿Cómo saber si el niño está preparado para quitarle el pañal?

Lo primero que deberías plantearte es: ¿cuál es la edad "normal" para quitar el pañal?

Pues realmente no hay edad "normal". Dependerá de cada niño. ¿Problema que tenemos en nuestro país? Que los niños entran al cole con 3 años y al cole hay que entrar sin pañal, siendo capaz de hacer pipí y caca solo. Esto es un problema para niños normales, pero más inmaduros.

Lo habitual, que no normal, es empezar a quitar el pañal a partir de los 2 años. Eso es lo habitual, pero tan normal será aquel niño que lo consigue a los 18 meses como el que cumple los 3 años sin estar listo. Cada uno lleva su ritmo madurativo y hay que respetárselo. Hasta incluso los 5 años podría ser normal que no estuviese preparado para dejar de usar pañal.

¿Qué señales nos puede dar nuestro hijo para indicarnos que ha llegado su momento?

1. Es importante que ande solo.

2. Debe tener coordinación suficiente para subirse y bajarse los pantalones de manera independiente cuando sea necesario, así como para sentarse en el wc.

3. Habla, por lo que será capaz de indicarte que quiere ir al baño. También debe entenderte. En ocasiones se entretienen jugando y se les olvida ir a hacer sus necesidades pero, si tú le preguntas si quiere ir al baño, te entenderá.

4. No hace pipí tan frecuentemente como cuando era bebé, pasa ratos seco. Esto nos indicará que su vejiga ya va teniendo una mayor capacidad.

5. Está incómodo con el pañal húmedo, se lo quiere quitar.

6. Se toca la zona genital antes de orinar, para de jugar porque va a hacer caca.

Si no es así y no le importa ir sucio un buen rato mientras está haciendo otra cosa, por mucho que cumpla algunas de las premisas anteriores, está claro que no es su momento. No lo fuerces. ¿No dice el refrán que no por mucho madrugar amanece más temprano?

¿Cómo lo puedes hacer?

Ten claro que la fórmula mágica no existe. Se suele recomendar empezar en una época que no haga mucho frío y que lleven poca ropa. Pero si tu hijo te lo pide en Navidad, porque está preparado, es su momento y hay que respetarlo. Siempre empezar mejor un fin de semana, en casa, todos tranquilos, con más tiempo y todo vuestro apoyo, si es un puente largo mejor que mejor. Evita que coincida con eventos estresantes para él, como el nacimiento de un hermano o cambios de casa.

Bebé | iStock

Es bueno que os vea ir al baño, tanto esos días como previamente. Los niños quieren hacer lo mismo que sus papás y nos intentan imitar a todas horas. Los cuentos son siempre un buen recurso para explicarles cómo funciona el proceso. Tienes muchos preciosos en las librerías.

Sigue sin ser una regla estándar, pero habitualmente primero lo quitamos de día y luego de noche. Hay niños que consiguen en poco tiempo quitárselo también de noche y otros pasan años, no te desesperes y respeta su ritmo, no lo hace queriendo.

Si rechaza sentarse en el wc, no lo fuerces. Prueba con el orinal. Si no prueba con su muñeco favorito, haciendo que también él va al baño y no pasa nada, así lo percibirá como un juego.

Es normal que en las primeras semanas (o incluso meses) haya escapes. En ocasiones se olvidan de ir al baño si se entretienen jugando o con alguna tarea. No pasa nada, está aprendiendo. Apóyalo y trabaja la paciencia infinita, todo va a ir bien. Cuando vayáis a salir fuera en esos primeros meses, lleva siempre ropa de cambio, por si las moscas.

¿Cosas que debes evitar hacer?

1. No le regañes ni le castigues, no lo hace a posta.

2. Elimina de tu boca frases como "ya eres mayor".

3. Evita comparaciones con hermanos, primos o amigos. Sólo sirven para agobiarlo o desmotivarlo.

Ten paciencia, paciencia infinita. Quitar el pañal no siempre es un proceso fácil. A veces es incluso complicado. Tu hijo te necesita a su lado, dándole todo tu apoyo.