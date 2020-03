Está ahí tan entretenido con sus ceras, en el salón de casa.. y cuando te descuidas, ha agarrado el bolígrafo y te ha hecho una imitación de Tapies en tu sofá nuevo. O llega del parque con los pantalones en un estado que más parece venir de una mina… ¿Te suena todo esto? Si tienes churumbeles seguro que en más de una ocasión te has llevado las manos a la cabeza por una mancha. Que has frotado con interés pero ahí sigue.

Hoy acudimos en tu ayuda, de la mano de Pía Nieto, autora del libro y autora del “Manual para organizar tu casa”. Nieto nos da la solución a las distintas manchas. Lo primero que nos apunta es que paciencia, porque Zamora no se tomó en una hora y las manchas requieren de tiempo. Además, hay que distinguir el tipo de tejido: “Si son tejidos naturales como algodón, lana, lino, o tejidos artificiales como los Acetatos, Viscosas, Tencel, o sintéticos como el poliéster porque lo que funciona en los naturales puede no servir para los sintéticos, ya que en el caso del uso de disolventes podría estropear el tejido. Sí quiero resaltar que las técnicas de desmanchado no son milagrosas; de hecho, normalmente hay que repetir el proceso o probar con otro producto”, aclara. Y vamos ya con las distintas manchas:

- Cómo quitar manchas de barro en la ropa o el calzado: dejar secar y cepillar hacia abajo. Después lavar con agua tibia y jabón neutro.

- Manchas de plastilina en la ropa: usar alcohol etílico para disolver restos y un desengrasante de lavavajillas PH 7 para quitar la parte grasa. Lavar con detergente normal.

- Pegotes de plastilina en textiles: empezamos por retirar con una tarjeta dura los restos, con una toalla o bayeta debajo. Aplicar alcohol tamponando con algodón las veces que sea necesario hasta que se elimine por completo. Luego lavar normalmente para eliminar los restos de grasa y aclarar muy bien.

Bebé | iStock

- Manchas de pegamento en la ropa: si es de barra o cola blanca, con agua templada Si es de los transparentes, con un disolvente tipo aguarrás o esencia de trementina (solo en fibras naturales). Si se trata de una cola de contacto, vinagre de limpieza diluido en agua caliente dejándolo una hora.

- Manchas de rotuladores en ropa y mobiliario: Depende del tipo de rotulador. Si no son permanentes, con agua y si son permanentes, es más complicados, pero con alcohol se va bastante la mancha. Siempre hay que poner una toalla debajo para que absorba la mancha. También es una solución usar quita esmalte de uñas o un remojo de leche 2 horas, tras lo cual hay que lavar. Si no se va, aplicar en seco alcohol.

- Manchas de bolígrafo: en textiles naturales y artificiales con alcohol metílico o acetona, aunque también hay productos específicos. En mobiliario chapado, con alcohol. Si están barnizados con alcohol diluido en agua y secar. Si es piel probar antes en una zona no visible con aguarrás y algodón. También con alcohol tamponando.

- Manchas de vómito o de papilla. Retirar el vómito o papilla al chorro del agua fría y dejar a remojo con amoniaco diluido en agua 15 minutos, si es fruta, y lavar con detergente normal. No secar al sol para que no amarillee.

- Manchas de caca. Es una mancha grasa. Proceder como el vómito y un remojo de al menos, media hora. Luego lavar a 40º si es un tejido natural.

- Eliminar el olor a orina: lavar con agua fría y detergente al que le añadimos un chorrito de amoniaco.

- Manchas de sangre en tejidos naturales: si la mancha es reciente, agua fría y amoniaco. Aclarar muy bien y lavar normalmente. Si es sangre seca, aplicar agua oxigenada para eliminar el fibrinógeno, proteína de la sangre. Chorro de agua fría y jabón de taco, si la prenda es blanca y si es de color lavar con un detergente neutro.