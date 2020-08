Cistitis y vulvitis en niñas: consejos para evitarlas en verano

¿Qué notaremos y qué hacer para que no se fastidien las vacaciones?

Las niñas, a diferencia de los varones, tienen la uretra más corta y más cerca del esfínter del ano. Por este motivo es más frecuente que tengan cistitis, que es como se conocen las infecciones de las vías urinarias bajas. Vamos a notar a la niña molesta cuando orina, con muchas ganas de hacer pipí, pero cuando hace, hará poca cantidad. Y, en ocasiones, incluso, puede tener escapes de orina. No suele haber fiebre como cuando la infección progresa y es de vías urinarias altas. A veces, los síntomas son indistinguibles de las vulvitis o vulvovaginitis, que es la infección/irritación de esta zona genital. ¿Cómo diferenciarlos? Tendrás que pedir cita con vuestro pediatra para que le realice un análisis de orina. La orina de la niña será turbia y con mal olor.

¿Por qué ocurre más frecuentemente esto en verano?

Las cistitis y las vulvovaginitis pueden ocurrir en cualquier época del año. Pero ahora se juntan varios factores: el cambio de hábitos diarios puede hacer que orine con menos frecuencia, que coma peor con menos ingesta de fibra y esté más estreñida favoreces las infecciones de la zona. A esto añádele la humedad de la zona cuando tu hija se quede con el bañador mojado cuando vaya a la playa o a la piscina, que también lo favorece. La suma de todos estos factores da muchos puntos para sufrir alguno de estos problemas. Ten muy en cuenta todos estos factores siempre, y más aún si tu hija sufre de estos problemas de manera ocasiones.

¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Diez consejos fáciles:

Niña en piscina | iStock

1. Ingerir bastante agua al día. El líquido abundante ayuda a orinar y hace que eliminemos más rápidamente bacterias del aparato urinario.

2. Recuerda a tu hija orinar con frecuencia. Las niñas retinen la orina, en ocasiones. A veces es simplemente porque tienen cosas mejores que hacer que ir a orinar y les supone una pérdida de tiempo. Anímala. El crecimiento bacteriano es mayor cuanto más tiempo permanece la orina en la vejiga.

3. Vigila el tema de la caca. No la dejes que esté estreñida. El problema de las niñas es la cercanía de la zona genital y la uretra de la región anal. Evitando el estreñimiento, evitaremos retenciones urinarias e infecciones.

4. Recuérdale cómo se limpia al orinar o defecar. Siempre de delante hacia detrás, para no trasladar gérmenes de la región anal a la zona urinaria y genital.

5. Evita tener toallitas húmedas en casa, lo mejor para limpiarse es papel higiénico. Así evitas que la zona se quede húmeda.

6. Usa jabones neutros para su zona íntima y recomendados para niñas. El pH de su región genital no es el mismo que el de las adultas. No uses el tuyo.

7. Parece una tontería, pero para dormir mejor camisón que pijama con pantalón. La región genital quedará más ventilada por la noche y no habrá roces.

8. Elige ducha frente a baño. Para la higiene íntima deja el agua correr en el bidé, ya que el agua corriendo evita la acumulación de bacterias que sí que podrían acumularse en una bañera.

9. Utiliza ropa interior de algodón y que no sea muy apretada. Las prendas demasiado estrechas o de materiales sintéticos pueden favorecer este tipo de infecciones.

10. Evita que tu niña permanezca horas con el bañador húmedo ahora en verano, ya que también es un factor favorecedor.

No olvides ninguno de ellos. Con estos sencillos consejos puedes evitar que tengáis problemas este verano.