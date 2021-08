La cuenta de Instagram que muestra la realidad del cuerpo tras el posparto

El cuerpo de una mujer después de dar a luz cambia notablemente. Cicatrices, estrías, piel sobrante y cambios en el peso son solo algunas de las secuelas físicas que deja un embarazo.

Esto es lo que trata de mostrar la cuenta de Instagram @takebackpostpartum, que ya tiene más de 145.000 seguidores. A través de esta red social, ofrece consejos, abre debates, publica fotografías y vídeos y cuenta anécdotas de otras usuarias, todo ello relacionado con el mundo de la maternidad, y en concreto con el postparto.

En una de sus publicaciones más recientes, comparte la historia de otra usuaria de Instagram, @mothertougher, una madre que ha dado a luz a seis hijos y que cuenta su experiencia con el postparto.

“Esta foto fue tomada apenas unas horas después de dar a luz. Real y cruda. Bragas de malla, protectores de pezones y ojeras. Y estoy bien con eso. Este cuerpo dio a luz a SEIS niños. Mamás, tenemos que darnos más crédito... Volver a la normalidad es genial, pero también lo es permitir que tu cuerpo se tome su tiempo y se cure como quiera durante el tiempo que necesite. No hay fecha límite. Mientras tanto, enorgullécete de todo lo que ha logrado: hacer crecer un humano completo, luego dar a luz a ese humano, y luego alimentar y sostener la vida de ese humano con la leche de ese MISMO maldito CUERPO. ¿Te das cuenta de lo increíble que es eso?”, narra @mothertougher.

Otro ejemplo del tipo de contenido que se publica en @takebackpostpartum, es una anécdota perteneciente a @brittney_harding, madre de dos niñas que, tal y como se define en su perfil, ayuda a mamás ocupadas a abrazar el postparto. En la publicación, cuenta su experiencia tras dar a luz a su segundo bebé: “No puedo creer que hayan pasado casi 3 semanas desde que dimos la bienvenida al bebé Olive a este mundo, y aunque no soy una madre primeriza, estoy experimentando un lado del posparto que no vi la primera vez. El período de posparto después de mi primer embarazo no fue una experiencia positiva ni alegre para mí... Me costó aceptar la depresión posparto y me costó aún más tratar de superarla…’’ Comienza relatando.

Además, el perfil ofrece también una serie de consejos y frases o “quotes” que pueden venirte bien si estás pasando por un postparto complicado, como son los siguientes: