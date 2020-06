Para hablar y entender las causas del estreñimiento infantil, es importante antes aclarar algunas cuestiones. Por ejemplo, los niños que están alimentados única y exclusivamente con lactancia materna pueden estar varios días (incluso semanas) sin manchar el pañal y no es alarmante. Y es que hay bebés que digieren muy bien la leche materna y no les sobra nada, así que no hay que dar ni zumo ni agua ni nada.

En el caso de lactancia artificial, la cosa cambia, porque si pasan muchos días sin evacuarn hay que preocuparse. Lo primero: habría que revisar si estamos preparando bien los biberones (quizás no estamos poniendo la cantidad suficiente de agua o de fórmula) Y, segundo, quizás hay que cambiar la leche de fórmula y pasarnos a la de cabra.

Cuando son niños más grandes, un fenómeno que cada vez es más habitual entre los niños de dos, tres o cuatro años, habría que estudiar también los motivos:

• El primero tiene que ver con una alimentación pobre en fibra en la que no hay frutas, ni hortalizas, ni legumbres, ni verduras y sí mucha carne.

• Después, las prisas. Hay que acostumbrar a los niños a ir al baño y dedicar un tiempo del día a esta misión.

• La falta de ejercicio físico. El sedentarismo hace que el estreñimiento sea mucho más agudo.

¿Has tomado nota de todos estos consejos para evitar el estreñimiento en bebés alimentados con leche materna o leche de fórmula y en niños más mayores?

SEGURO QUE TE INTERESA:

Qué es el Baby Led Weaning