La surrealista reseña a una joven en Blablacar: "Yo soy ella y no me atrevo a presentarme"

Blablacar se ha consolidado como una de las aplicaciones estrella para viajar de forma barata. En esta 'App' los conductores publican un trayecto que van a realizar y los interesados compran un asiento para poder viajar.

Una de las partes más importantes de esta aplicación son las reseñas que los usuarios dejan. La mayoría se basan en la puntualidad, conducción, formalidad o educación de los usuarios. Sin embargo, en ocasiones se cuelan reseñas sorprendentes. Es lo que le ha ocurrido a Irene, una usuaria de Twitter que ha subido a esa red la valoración que le dejó un usuario.

El hombre comienza explicando que esta chica es "simpática, con sentido del humor y muy atenta". Sin embargo, la cosa se tuerce cuando explica lo siguiente: "Imaginaos que llegó un cuarto de hora tarde y oliendo como si llevara 6 días sin ducharse".

El hombre acaba haciendo un alegato a favor de la chica: "Yo soy ella y no me atrevo a presentarme. Pero ella, por los demás, fue capaz de recogernos de cualquier manera".

El desagradable viaje de tres chicas en Blablacar

Una joven vivió una aterradora situación a bordo de un coche compartido junto a otras dos chica. "Pues nada me va a tocar contar mi terrorífica experiencia y porque ni yo ni otras dos chicas vamos a usar Blablacar en un tiempo muy largo", comenzó.

"Este señor ha tenido a tres chicas, entre ellas yo, atemorizadas durante horas en un coche. Lo hemos pasado realmente mal. Cuando me subí al coche una de las chicas ya llevaba cuatro dando vueltas con él a solas, porque no paraba de perderse y tomar dirección contraria, etc. La otra chica llevaba una hora en la misma situación y luego ya me subí yo", relata.

La joven explica que el hombre, quien iba desorientado y sin dormir, les hacía sentir inseguras y decidieron crear un grupo de WhatsApp "por lo que pudiera pasar". Además, el hombre se estaba sobrepasando con una chica, acercándose a ella y lanzándole comentarios babosos, mientras presumía de "haber sobado a otras tantas en un festival".

Durante el viaje, la joven asegura que llegaron a un peaje y el conductor "atravesó la barrera de hierro del peaje llevándosela por delante, dándose a la fuga y pegándonos un susto de muerte". En ese momento, una de las tres chicas sufrió un ataque de pánico y el hombre decidió parar el coche mientras se reía y no paraba de realizar bromas sobre lo ocurrido.

Antes de realizar la primera parada, donde pensaban bajarse las tres chicas, el hombre les dijo que no tenía dinero para gasolina y que, si querían llegar al destino, debían pagársela. La joven asegura que "empezó a ponerse agresivo conmigo para que se lo prestase".

Las jóvenes, asustadas, decidieron darle algo de dinero para llegar a la parada juntas, pero el hombre seguía "perdiéndose y tomando caminos que no eran". Sin embargo, después de echar gasolina, el hombre siguió pidiéndoles dinero. "Me vas a dar 20 euros. Ahora me vas a tener que dejar 35 euros", les imponía. El hombre fue suspendido en la aplicación.