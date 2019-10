Snoop Dogg tiene contratado a un 'liador de porros profesional' por 40.000 dólares al año

Si buscas imágenes de Snoop Dogg, con toda probabilidad encontrarás multitud de fotos del rapero estadounidense fumando cannabis. Su pasión por esta droga es algo que el artista nunca ha intentado ocultar. El rapero y productor estadounidense ha llegado a incluir declaraciones de 'amor por la marihuana' en diversas canciones, como This Weed is Mine, que dice literalmente, "esta droga es mía consigue tu propia bolsa". Sin embargo, aunque parecía imposible, las últimas declaraciones del rapero han sorprendido de nuevo a todo su público. En una entrevista en el el programa The Howard Stern Show, de la emisora Sirius XM, Snoop ha declarado que su equipo cuenta con una persona cuyo único trabajo es 'liarle los porros'. Además, el salario del rapero es, según ha declarado el rapero en el show, de entre 40.000 y 50.000 dólares anuales. Un sueldo que, a juicio de su jefe, no es excesivo ya que también ejerce funciones de "asistente y terapeuta personal"

"Siempre es oportuno, sabe adelantarse a las necesidades, lee el rostro de las personas y sabe cuándo necesitan fumar, así que prepara los porros", ha declarado el cantante. En el currículum del empleado llega a aparecer que es "liador de porros profesional" según ha señalado Snoop. Además, su elevado sueldo no es el único beneficio que obtiene el trabajador, también cuenta con otras ventajas: acceder a toda la marihauna disponible, viajes con el equipo con gastos pagados o bonus extra como ropa o regalos.

A la estrella estadounidense no le ha importado declarar en otras entrevistas que fuma esta droga a diario, ya que le "permite ser más creativo". Incluso reveló en una ocasión que un día llego a fumar "81 porros". Sin embargo, estas últimas declaraciones de Snoop han provocado la incredulidad de sus fans y ha revuelto las redes.