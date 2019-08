El cantante Luis Cepeda ha publicado una nota que no ha tardado en hacerse viral entre sus seguidores. Se trata de un comunicado que ha mandado una profesora de una niña a los padres de la menor en la que advierte que la pequeña está cantando una canción cuya letra puede ser mala influencia para ella y advierte a los padres que "presten atención a las canciones que escuchan en casa y que mensajes le dejan a los chicos".

La profesora estaba alarmada puesto que la niña ponía énfasis justamente cuando cantaba "te quiero disparar". Esta canción es del artista Luís Cepeda, y los padres le hicieron llegar la nota a través de Twitter. El cantante no dudó en compartirla co el siguiente texto: "Me han pasado la nota de una profe a Oli. La comparto, me ha hecho gracia. Ojalá la profe de Oli se pare a escuchar la canción entera y me pueda mandar una nota a mí".

El tuit del cantante ya tiene más de mil retuits y 5.352 me gusta. La madre de Oli lo ha visto y tampoco ha dudado en publicar un vídeo de la niña cantando la canción y mandándole un beso a Cepeda.