Una presentadora ucraniana pierde un diente en pleno directo

En ocasiones, los presentadores de televisión sufren algún contratiempo inesperado cuando se está emitiendo en directo. En la televisión se han visto tropiezos y caídas, ataques de risa o incluso terremotos que han obligado a los presentadores a esconderse debajo de la mesa.

Marichka Padalko es una presentadora del canal de televisión ucraniano 'TSN' y se ha convertido en noticia ya que perdió un diente en pleno directo. La periodista notó como uno de sus dientes incisivos centrales se descolgaba de su boca mientras contaba una noticia y, al sentir que este caía hacía el suelo, reaccionó rápido para cogerlo. Sin embargo, a pesar de sufrir este percance, continuó con su explicación con la pieza dental en las manos, con gran profesionalidad, aparentando total normalidad.

Padalko ha hablado en su cuenta de Instagram sobre este curioso suceso y ha explicado por qué se le cayó el diente: "La fama llegó rápidamente..., y los apoyos también. Sí, hoy perdí una parte de uno de mis dientes frontales durante una transmisión en directo de la 'TSN'. Esta es probablemente mi experiencia más curiosa en veinte años como presentadora", asegura.

La periodista explica que hace diez años, su hija le golpeó, sin querer, con un despertador de metal durante una mañana mientras bostezaba. Ahora, había decidido arreglarse este diente y asegura que olvidó hacer caso a su dentista, que le prohibió "morder alimentos con los dientes delanteros hasta el final del tratamiento".

Además, confiesa que no pensaba que este sucesos fue a tener la relevancia que ha tenido: "Subestimamos la atención de nuestros espectadores, se ha publicado en muchas lugares, no solo en Ucrania". No obstante, asegura que le ha sorprendido la cantidad de apoyos que ha recibido, "tanto en los comentarios como en los mensajes personales".