Un piloto se deja el micrófono abierto y graban cómo insulta a los habitantes de San Francisco

La privacidad de las cabinas de avión es algo a la que pocas personas tienen acceso. Cuando los pilotos o la tripulación se comunican con alguna torre de control, esas conversaciones quedan grabadas y a veces se produce algún error en la comunicación.

Un involuntario y desproporcionado error fue lo que le pasó a un piloto que sobrevolaba la ciudad San Francisco, una conversación de un micrófono abierto en pleno vuelo que se ha vuelto viral. El avión sobrevolaba la ciudad del oeste de Estados Unidos cuando el piloto empezó a insultar a la ciudad y a sus habitantes. La grabación fue recogida por Live ATC y acabó vitalizándose en redes sociales.

El suceso ocurrió el pasado 13 de marzo y ocurrió en el vuelo 531 de Southwest Airlines donde el piloto decía claramente entre otros insultos "a la mierda este lugar, putos cabrones liberales".

"Putos bichos raros"

El piloto, que no ha sido identificado públicamente todavía no se había cebado lo suficiente y continuó insultando "putos bichos raros, probablemente conduciendo putos Hyundais por las putas carreteras que van tan lentas como la mierda". El hombre seguía y comparaba a los conductores de coches eléctricos a los que acusaba además de "no tener pelotas" con quién va al volante de un vehículo tradicional de gasolina.

El portavoz de Southwest Airlines en declaraciones a SFGate ha dicho que "nuestra cultura corporativa se basa en el principio de tratar a los demás con preocupación y dignidad y esos comentarios son incompatibles con el comportamiento profesional y el respeto general que exigimos a nuestros empleados", y además asegura que "esta situación fue un incidente aislado que involucró a un solo empleado y no representaba a las casi 60.000 personas trabajadoras y respetuosas de Southwest Airlines".