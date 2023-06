Le pide a su padre por WhatsApp que le imprima unos documentos y esto es lo que recibe

¿Quién no ha enviado algún mensaje por error? ¿Quién no se ha grabado sin saber que lo estaba haciendo con el móvil? A veces la tecnología nos juega malas pasadas y lo reconozcamos o no seguramente todos hemos protagonizado alguna que otra anécdota graciosa a cuenta de un smartphone.

La siguiente historia comienza con una inocente conversación por WhatsApp de una hija con su padre. La joven le envía unos documentos y a continuación escribe:

"Apá

me podrías imprimir esto por favor?"

Antes de que el padre conteste envía un 'sticker' en el que se ve a un perro con traje y corbata. El padre contesta: "hola hija si claro te lo llevo por la noche".

No hay nada de extraño en la conversación si no fuese por lo que recibió esa noche la menor cuando vio a su padre. El hombre imprimió por error el 'sticker' y no los documentos de texto. La publicación en Twitter no ha tardado en viralizarse y ya cuenta con más de 96.600 'me gusta'.

Otros usuarios comentan: "No quiero ese 'sticker'. Lo necesito" o "tu papá es un campeón, no está fácil imprimir un 'sticker'".

Otras anécdotas

Otras anécdotas graciosas que se han viralizado son por ejemplo la protagonizada por la abuela de @itsD3lay cuya respuesta acumula miles de interacciones en Twitter.

La nieta subió su conversación con su abuela a Twitter bajo el mensaje de: "qué hace mi abuela JAJA". En el tuit adjuntaba una captura de la conversación con su familiar. La joven abre la conversación preguntándole: ¿"Abuela, como estás? A lo que la mujer le respondió con tono satírico y desenfadado: "Mejor que tú porque yo no tengo que estudiar". "Estoy cada día mejor", finalizaba enviándole tres emoticonos de besos.