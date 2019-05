Papá, mamá yo también quiero ser artista

no sólo la hija de Jennifer López

La última en dar la nota ha sido Emme, la hija de Jennifer López, que se coló en uno de los ensayos de su madre. El vídeo grabado en el que canta el popular éxito de Alicia Keys, If I ain’t got you es ya viral. Ella no es la única hija de cantante que ha hecho sus pinitos en eso de la música. El hijo de Alejandro Sanz, de Juanes o Antonio Orozco son otros ejemplos.