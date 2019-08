Un vídeo publicado por una pareja rusa haciendo una acrobacia está ardiendo en las redes sociales. En las imágenes puede verse a una mujer saltando a los brazos de su pareja. Todo en orden si no fuera por el bebé que está subido en la litera de detrás de ellos.

Mientras la madre se prepara para dar el salto el niño tira desde lo alto de la litera un peluche y a la vez que ve a su madre saltar el pequeño, sin dudarlo, se lanza desde lo alto al vacío. Afortunadamente había un colchón en el suelo. Sin embargo el niño podría haber sufrido graves lesiones pues debido a la fuerza de la gravedad el niño cae de cabeza y puede verse como en la caída contra el colchón se dobla el cuello. Afortunadamente el niño se levanta sin ninguna dificultad y sonríe a la cámara al terminar su "pirueta".

El menor tiene dos años y es hijo de Sveta Ananas y Andrei Bonor, quienes difundieron el vídeo en sus cuentas de Instagram.

Las imágenes no tardaron en tener cierta repercusión y con ellas los padres han sido criticados por no supervisar al menor y dejarlo desprotegido. También se han llevado insultos como "estúpida madre" o "you are an idiot and an irresponsible mother.. and I don't even have kids!!!Get off Instagram and star taking care of your kid!! Oh and maybe clean up the place a bit!!!" (Eres idiota y una madre irresponsable. Deshazte de Instagram y empieza a cuidar de tu hijo". Estos son algunos de los reproches que le lanzan a la pareja por no cuidar debidamente a su pequeño.

La pareja contesta a los diferentes usuarios asegurando que a el niño no le ha pasado nada y que no es una caída grave.