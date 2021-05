El mensaje viral de amor de un anciano: "Si viviéramos otra vida, juro que la buscaría otra vez hasta encontrarla"

Los usuarios de las redes sociales han hecho viral el emotivo mensaje de Alfonso a su mujer, María, que dentro de dos meses cumplirá 80 años. En su publicación, Alfonso habla sobre su mujer con la que lleva toda su vida y de la que dice que si vivieran otra vida "la buscaría otra vez hasta encontrarla".

Alfonso es un hombre muy activo en Twitter, en su perfil comenta todo tipo de actualidad y acumula más de 45.000 seguidores con los que comparte sus pensamientos y vivencias. Sin embargo, ayer publicó un mensaje en el que muestra todo el amor que siente hacia María, su mujer.

Empieza su hilo de Twitter admitiendo que está un poco "perjudicado" y no es por otro motivo que ver a, como él dice, su María en el sofá con ya algunas arrugas. "Recuerdo muchas cosas de mi juventud ratos muy felices que hemos pasado juntos", explica en sus mensajes. Aunque también admite que ha habido momentos malos confiesa: "La quiero tanto que no podré vivir sin ella si me falta".

"Ya sé que muchos pensaréis que soy un viejo chocho y tonto y además pesado, pero no puedo dejar de decir lo que siento por esta persona que lleva junto a mi toda mi vida y que me ha tenido siempre enamorado y ahora también", continúa diciendo. "A veces me pongo triste pensando últimamente en que ya somos muy viejitos y que esto que tenemos acabará algún día de alguna forma. Si viviéramos otra vida juro que la buscaría otra vez hasta encontrarla", acaba diciendo.

Alfonso admite que se trata de pensamientos "muy íntimos", pero ha querido compartirlos con sus seguidores de Twitter a quienes ya considera como "amigos". Sin embargo, sus seguidores y otros usuarios de la red social han reaccionado dándole las gracias por hacerles partícipes de esos pensamientos y muchos han admitido que se han emocionado con sus palabras.

Miles de reacciones

El mensaje ha adquirido tanta difusión que en solo unas horas ya acumula más de 176.000 'me gusta' y más de 15.000 'retweets'. El propio Alfonso ha publicado esta mañana otro hilo en el que admite sentirse "alucinado" por todas las muestras de cariño. De todas las reacciones, dice que las que más le sorprenden son las de "gente joven que a veces parece que pasa de todo y resulta que son muy sensibles a ciertas cosas, entre ellas el amor".