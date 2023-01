El mensaje viral del actor Jorge Jurado al dueño de un perro abandonado en Madrid: "Que sepan qué persona eres"

El número de mascotas abandonadas al año no disminuye. Según el último estudio estudio de la Fundación Affinity publicado en el año 2022, unos 285.000 perros y gatos son recogidos al año por protectoras. El actor Jorge Jurado se ha hecho viral tras compartir una publicación denunciando el maltrato y las condiciones en las que se ha encontrado a un perro abandonado.

"Para la 'persona' que ha abandonado a su perro en Plaza Castilla", ha comenzado diciendo en una publicación en Twitter. El actor se ha dirigido hacia la persona que abandonó en una farola, ubicada en Plaza Castilla en Madrid, a un rottweiler atado con bridas.

"Quería dedicarte unas palabras para que sepas que tu rottweiler está en mi casa, sí, fíjate lo pequeño que es el mundo, tu perro está ahora en la casa del puto 'Currito de Los Serrano'", continúa.

Jurado ha mostrado el vídeo en el que muestra al perro en las condiciones que se lo encontró. "Tenía signos de deshidratación y desnutrición a 4ºC", explica. En las imágenes se ve cómo el rottweiler se acerca hacia él con timidez. "Por sus costillas y huesos marcados, llevabas varias semanas o incluso meses sin alimentarle como corresponde", denuncia.

Desnutrición y evidencias de maltrato

Junto a la mala nutrición que tenía, el actor ha asegurado que el perro muestra evidentes signos de maltrato. "Se está portando muy bien para cómo le has tratado, se nota que le has zurrado lo que no está escrito, como se puede ver por la cicatriz que tiene en la cabeza, y obviamente lo que no sabremos, porque no se puede observar a simple vista", asegura.

Asimismo, le ha lanzado una dura advertencia. "Quería avisarte de que hago esto para que todo el mundo que conocía al perro en tu zona, tus amigos, tu pareja, tu familia y tu entorno reciban este Tweet y sepan qué tipo de persona eres", escribe.

El actor no ha querido terminar sin darle, irónicamente, las "gracias" por "dejarlo ir de tus manos". "Nos vamos a encargar personalmente de que este cabronazo tenga la vida que se merece, y una casa donde lo quieran", ha concluido.

El hilo publicado en la cuenta oficial del actor ha conseguido volverse viral. En menos de 24 horas ha conseguido más de 76.000 me gustas y más de 17.000 retuits.