Conocer a tu pareja ideal en el instituto y descubrir años después, y ya casados, que sois hermanos parece el argumento de una película de sobremesa, pero es lo que supuestamente le ha pasado a una joven pareja en Reino Unido.

"Mi mujer y yo hemos descubierto recientemente que compartimos el mismo padre", escribió un usuario de 24 años en el foro 'reddit'. Según cuenta, conocieron la noticia recientemente tras ocho años de relación y uno de casado. Además, la mujer de 25 años está embarazada y saldrá de cuentas en marzo de 2020.

"Nuestro padre biológico sigue vivo, pero no queremos tener nada que ver con él, por esto y porque era una persona", continúa relatando el joven que acudió al portal para pedir la opinión del resto de internautas. La pareja ha preferido no revelar cómo se enteraron del chocante descubrimiento, pero una prueba de ADN apunta que son medio hermanos. Tampoco han querido contar nada a sus madres, quienes no incluyeron el apellido del padre biológico en el certificado de nacimiento de ninguno de los dios.

El hombre ha asegurado que la pareja no quiere divorciarse porque sus sentimientos "no han cambiado". "Nos conocemos desde que empezamos la escuela y hemos pasado por momentos difíciles juntos", espetó.

La pareja tendrá al bebé pese a que el padre reconoce que "tiene miedo" por si su hijo "tiene complicaciones de salud".