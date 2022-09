Karina pide a Putin no pulsar el botón nuclear contra Ucrania: "The bottom POUM"

Desde que Vladimir Putin ha amenazado con empezar a usar armas nucleares en la guerra que él mismo empezó el pasado 24 de febrero, los mensajes de los altos mandatarios de todo el mundo han difundido por todos los medios informativos. Sin embargo, se han olvidado del más importante. El mensaje de nuestra gran Karina.

La artista jienense, intérprete de la canción 'El baúl de los recuerdos', fue una de las grandes 'influencers' durante los años 60 y 70 de nuestro país, a pesar de que ese término y profesión aún ni existiese. Sin embargo, a día de hoy sí, y es por eso que ha decidido unirse al resto del mundo para tratar de parar los pies al mandatario ruso.

Como de costumbre, ha subido a su cuenta de Instagram uno de sus ya famosos vídeos en los que cuenta su día a día, anécdotas o simplemente reivindicar aquellas noticias que cualquiera desearíamos no tener que dar con tanta frecuencia, como en el caso del bullying.

El vídeo comenzaba con su habitual saludo a sus seguidores: "Queridos amigos de Instagram". No tardaba ni dos segundos en dedicarle el vídeo al presidente ruso, sin dar rodeos le dedicaba estas palabras: "Señor Putin, don't press the button", mientras hacía la representación con las manos, el mensaje continuaba diciendo: "The button poum!!!!". Un discurso totalmente bilingüe, que más de uno quisiera tener ese nivel de inglés.

El vídeo ha tardado muy poco en 'saltar' a la red social de Twitter, y claro, los memes sobre el vídeo no han parado. Hay quienes han optado por 'meterse' con el nivel de inglés de nuestra cantante: "Pues el 'speaking' me ha salido genial", y otros que simulaban la respuesta de Putin con un vídeo de la periodista Chelo García Cortés: "De verdad, me da lo mismo, no me preocupa nada, un beso".

El vídeo cuenta ya con más de 3.500 'me gusta'. Además, los comentarios de los usuarios de Twitter van desde la mofa hasta los que la defienden: "Si con este mensaje de Karina no se rinde Putin definitivamente, yo ya no sé".