Una foto del escritor y periodista Juan del Val ha causado furor en las redes sociales. ¿El motivo? Que Juan del Val sale completamente desnudo. La instantánea, que se puede ver en su Instagram, está acompañada por el siguiente texto “¡Os dejo este robado, que yo no quería....50 años!!! No volvería atrás ni para coger impulso. Gracias a todos por estar ahí”. Las reacciones no han tardado en llegar, pero la más destacada ha sido la de su mujer, la actriz y presentadora Nuria Roca que le ha respondido un simpático “Eres muy fuerte. ¡¡¡Te amo!!! FELICIDADES".

Relación abierta

El matrimonio formado por Juan del Val y Nuria Roca es uno de los más estables del ‘papel couché’ gracias a los más de 20 años de relación y tres hijos en común, Juan, Pau y Olivia. Sin embargo, en más de una ocasión se han visto envueltos en polémica, como sucedió cuando ambos admitieron públicamente que llevaban una ‘relación de pareja abierta’. Unas declaraciones que generaron un intenso debate sobre esta cuestión.

Desnudos famosos

Pero el también productor no es el único que se ha mostrado como ‘Dios lo trajo al mundo’ en sus redes sociales. Antes que él ya lo hicieron la jugadora de baloncesto y modelo italiana Valentina Vignali, el actor Paco León y el corredor de montaña español Kílian Jornet. Ambos incendiaron las redes sociales con sugerentes fotografías.

Spencer Tunick, rey de los desnudos multitudinarios

El fotógrafo estadounidense Spencer Tunick es especialista en fotografiar masas de gente completamente desnudas en espacios públicos, pero como el resto de la población Tunick se ha tenido que adaptar a los tiempos y buscar alternativas en la era covid.