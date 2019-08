El alcohol, en ocasiones, puede jugar malas pasadas. Si a eso le añades un toque de indecencia, incoherencia y vandalismo, puedes acabar como el protagonista de esta historia, un joven turista australiano que ha acabado detenido y hospitalizado.

En un vídeo se puede apreciar cómo este 'angelito' de la noche, identificado como Carr, corre hacia una motocicleta que pasa por su lado, salta e, inexplicablemente, lo golpea con una patada al más puro estilo 'Jackie Chan'. "Iba al trabajo y de repente un extranjero me dio una patada. Estaba muy sorprendido. No entiendo por qué lo hizo", comentó la víctima, que por suerte no sufrió ninguna lesión.

Dos personas que presenciaron lo ocurrido corrieron hacia él para darle cogida. Carr, que parecía no importarle que fuera perseguido, continuó abalanzándose contra los coches, también en marcha.

Finalmente, el joven fue detenido por la policía acusado de romper las ventanas de una tienda y un restaurante y de atacar a un hombre en su casa.

El joven, que será sometido a pruebas psiquiátricas, estaba ebrio y no recuerda nada de lo sucedido, según informan las autoridades locales.