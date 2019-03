Un hombre ofrece 315.000 dólares y su negocio para quien se case con su hija

Se trata del famoso multimillonario tailandés Arnon Rodthong, un empresario que se dedica a la producción y exportación de una fruta conocida como durian, consumida en todo el mundo. El empresario, preocupado por el futuro marital de su hija, ha ofrecido 300.000 dólares y heredar su negocio al hombre que se case con ella.

El empresario tailandés ha señalado entre las cualidades de su hija que "habla fluidamente inglés y es virgen". Pero el futuro yerno debe de cumplir varios requisitos: hablar inglés y chino, ser trabajador, servicial y que quiera a su familia. Pero sobre todo el empresario ha señalado que también es requisito ser “un hombre tacaño pero con amor por el durian”, la fruta que procesa la familia de Rodthong, conocida por tener un olor muy peculiar e incluso "repugnante" para algunas personas.

"Me enteré por primera vez de la publicación de mi padre cuando una amiga me la mostró. Me sorprendió, pero creo que tiene un punto divertido", aseguró Karnsita al diario inglés Daily Mail. La joven sólo ha dicho que "Si tengo que casarme con alguien, sólo quiero que sea una persona diligente y buena, que ame a su familia".

