Una fallo de ventilación en una fábrica en Suiza provoca una lluvia de chocolate

La empresa Lindt & Sprüngli ha indicado este martes que habían tenido un problema en la ventilación en una línea de semillas de cacao tostado en su fábrica en Olten, Suiza.

Esto provocó quey junto a las precipitaciones en ese momento parecía que estaba "lloviendo chocolate". Algo que dejó atónito a la población de Olten, según ha informado Associated Press.

Debido al problema de ventilación dejó el suelo con una pequeña capa de chocolate y también en los coches que se encontraban cerca de las instalaciones de la fábrica de chocolate.

La compañía ha señalado que pagará los daños ocasionados, aunque no han recibido respuesta por parte de las autoridades pertinentes. No obstante, la producción de chocolate continuo sin problema ya que el producto no era ofensivo contra la salud.