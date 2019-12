Una empresa premia a sus trabajadores con un bonus de 10 millones de dólares

Los 198 empleados de la inmobiliaria estadounidense St. John Properties no olvidarán fácilmente su cena de Navidad de 2019, el consejero delegado Edward St. John anunció que repartiría un bonus de 10 millones de dólares entre sus trabajadores.

Antes de que el presidente del grupo, Lawrence Maykrantz, diera su tradicional discurso, varios empleados repartieron unos sobres a cada uno de sus compañeros. Cada sobre tenía un nombre y se les pidió que no lo abrieran. Después, Maykrantz comenzó a hablar sobre el escenario, revelando que había sido un año histórico para la compañía gracias al trabajo de sus empleados.

Por eso, tal y como ha explicado a la CNN, decidió "hacer algo para agradecer a todos nuestros empleados su trabajo, por ayudarnos a lograr nuestro objetivo, y queríamos hacer algo grande". Así que Maykrantz pidió a todos los allí reunidos que abrieran sus respectivos sobres: dentro iban a encontrar una cantidad que era su paga extra, un sobresueldo por su trabajo a lo largo del año.

Cada trabajador recibirá una media de 50.000 dólares, aunque las cantidades varían desde los 100 dólares que se llevará la última persona en ser contratada y que aún no ha comenzado a trabajar y los 270.000 que ha conseguido el mejor empleado de la empresa. Una sorpresa que provocó lágrimas entre los trabajadores, que siempre recordarán esta cena de empresa.

"Quería celebrar los buenos resultados y hacerlo significativo para la gente que realmente lo hizo posible. Yo dirijo el barco pero ellos son los que lo hacen avanzar", explicó el CEO.

"Todavía no me lo puedo creer. Lo que pasó esta noche es mágico. Estamos muy agradecidos", señalaron dos empleados en declaraciones recogidas por 'The New York Post'.

Este bono está destinado a celebrar los avances de la empresa, ya que ha logrado expandirse desde el estado de Maryland a Virginia, Colorado, Luisiana, Nevada, Pensilvania, Utah y Wisconsin.