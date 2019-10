El emotivo mensaje de una mujer a su hermana enfermera tras 53 horas de trabajo

El conmovedor mensaje que una mujer de Forney, Texas, a dedicado a su hermana, una enfermera agotada después de duro turno de trabajo, ha emocionado a las redes sociales. Laura McIntyre tomó una foto de su hermana, Caty Nixon, llorando en una silla todavía con su uniforme azul: llora del agotamiento tras trabajar 53 horas.

"Ella me va a matar por esta foto, pero ¿puedes perder un minuto por las enfermeras?", escribió Laura el pasado 10 de octubre en su cuenta de Facebook. "Caty acaba de terminar su cuarto turno consecutivo. Eso es alrededor de más de 53 horas en cuatro días. Eso no incluye la hora y media que pasa en el coche cada día. Por lo general, no tiene la oportunidad de comer o, incluso, beber mucha agua. (Y tiene que vestirse como un arándano... quiero decir, vamos). Ella es tan buena en lo que hace que, a menudo, se olvida de cómo cuidarse mientras cuida a sus pacientes".

La foto fue tomada en julio, un día en el que Caty había ayudado a dar a luz a un bebé muerto. "Esta foto es de una noche de julio en la que vino a mi casa después de un día particularmente duro. Ella dio a luz a un niño muerto".

"¿Alguna vez han pensado realmente en lo que ve una enfermera entre parto y parto? Ven una gran alegría en partos suaves con madres y bebés sanos. Ven pánico y ansiedad cuando una nueva mamá tiene miedo", cuenta. Ven paz cuando la madre tiene el apoyo de su familia, [porque] no todas las nuevas mamás lo tienen. Ven a adolescentes dando a luz.Ven venir a las funerarias. ¿Sabías que tienen que hacer arreglos para que la funeraria venga a recoger al bebé? Yo tampoco".

Laura McIntyre termina su mensaje agradeciendo a Caty y a todas las demás enfermeras por su arduo trabajo que a menudo no se ve ni se reconoce. "Gracias por todo lo que haces", concluye.