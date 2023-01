La emotiva reacción de un perro con su nueva familia al ser adoptado

Los últimos datos recientes que se tiene sobre el abandono de animales es de 2021 y la cifra es de casi 300.000 animales abandonados. España es el país europeo líder en el abandono animal. A pesar de que las cifras van disminuyendo, siguen siendo alarmantes. Por ello, para que estos abandonos no se sigan produciendo, es muy importante fomentar la adopción y el buen cuidado que exigen estos animales, y todos.

Muchos de estos animales han sufrido el maltrato de sus dueños durante años, lo que hace que pierdan la fe en cualquier ser humano que se les acerque, ya que piensan que les va hacer daño. Lo mismo pasa con quienes son abandonados. Cuando llegan a una nueva familia su apego hacia cualquier miembro es mayor, pues sienten que pueden volver a ser abandonados. También hay quienes agradecen esa segunda oportunidad, como la reacción de este Golden Retriever que se ha hecho viral en las redes.

La cuenta de Twitter @atr_ahre compartió el emotivo vídeo de este perro que había sido adoptado. Con las dos patas sobre los hombros de su nueva dueña, el animal abraza y se acurruca sobre ella para agradecer el gran gesto de adoptarlo. Desde el primer momento, y como siempre demuestran, el perro muestra su cariño y lealtad a su nueva familia.

El vídeo se ha hecho viral en la red y ya tiene más de 200.000 'me gusta' y 16 millones de reproducciones. Algunos de los usuarios compartían su experiencia con sus perros adoptados, mientras que otros no pueden evitar mostrarse emotivos con la situación: "Qué vídeo más hermoso, ellos tienen su forma de decir, ‘gracias muchas gracias, te voy a querer toda mi vida’. Demasiado hermoso, me sacó lágrimas".

¿Por qué la gente justifica que abandona animales?

Muchos de los animales que se abandonan son por la carga económica que supone mantener a un animal de compañía, según esas personas. Entre los motivos también están las camadas no deseadas, el fin de la temporada de caza o los problemas de comportamiento del animal.

Un animal no es un juguete, se vuelve un miembro más de la familia, por lo que se ha de ser muy responsable a la hora de acogerlos.

Para tratar de frenar lo máximo posible estos abandonos, el Gobierno plantea una Ley de Bienestar Animal para proteger así los derechos de los animales. En esta ley se contempla el sacrificio cero, la eliminación de la venta de mascotas por Internet y la reconversión de los zoos, entre otras medidas.

Por el momento la ley no está vigente, ya que todavía queda que se apruebe en el Congreso. Sin embargo, una de las votaciones previas a la aprobación de esta medida fue la que se llevó a cabo, por parte del PSOE, Vox y PP, para retirar a los perros de caza de esta norma. Algo que a Unidas Podemos no le pareció correcto, pues significa privarlos de "los mismos derechos".