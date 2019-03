El divertido vídeo que grabó un joven mientras cuidaba al perro de sus padres durante unos días

"Mis padres se fueron a un crucero y me dejaron solo en la casa. Mi madre me pidió que cuide bien a nuestro perro Óscar. Así que le mandé esto", Garrett Johnson (@GarrettJohns0n_ en Twitter) junto al compartido vídeo.

Durante los días en los que Garrett estuvo solo con la mascota, después de que su madre le insistiera en que lo tenía que cuidar muy bien, grabó imágenes de ambos bailando, durmiendo, sentados en la mesa, viendo una película y jugando juntos. Así, en las divertidas imágenes, se ve cómo ambos 'disfrutan' sin padres.

Sin embargo, los padres de Garrett no fueron los únicos que vieron estas imágenes y el vídeo ha sido reproducido casi 70.000 veces aunque él sólo tiene 276 seguidores en la red social, algo que él no se esperaba: "No lo puedo creer, yo sólo tenía 70 seguidores, así que lo publiqué para mi familia. Esto es irreal".

