Descubre a su suegra con un vestido de novia el día de su boda

Las bodas suelen ser únicas e irrepetibles. Escoger el modelo para asistir a un evento nupcial suele llevar semanas de preparación. Pero, ¿qué pasaría si el mismo día de la boda encuentras a una invitada con el mismo traje que el tuyo? Y si, además, ¿tú eres la novia?

Esta historia le ocurrió a Amy, una mujer de Estados Unidos. El día de su boda, su suegra decidió, también, ir vestida con un traje de novia.

En vez de enojarse -motivos tenía para hacerlo-, decidió compartirlo con sus seguidores a través de Twitter con el hastag 'Wedding Fail' -en español se traduciría como 'fallos en el día de la boda'- que Jimmy Fallon lanzó en su 'Late Show'.

"Mi suegra llevó un traje de novia a mi boda. Así que sí, supera eso, Twitter", escribió Amy junto a la foto de ambas vestidas de blanco.

Pese al murmullo generado en las redes, lejos de enfadarse con ella, ella confesó que "la boda transcurrió sin ningún derramamiento de sangre ni nadie siendo lanzado a la fuente de champán".

Ante la exigencia constante de los internautas, Amy explicó la verdadera historia de 'El vestido', nombre con el que ha bautizado a la anécdota.

"Sí, el tema del vestido de novia fue un shock, pero fue un recuerdo divertido. Ninguno de los asistentes lo ha olvidado, y hay que admitir que las bodas no pueden ser olvidables", trató de justificar Amy Pennza.

"Vale, ella llevó un vestido de novia a mi boda, pero lo ha compensado con creces. Cuando le comenté que este hilo estaba llamando la atención y le pregunté si eso le molestaba, ella me dijo que no: "Lo que sea mientras me haga famosa" ", concluyó la escritora.