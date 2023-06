Deja a su novio por Whatsapp y queda sorprendida con su respuesta: "¿Una poesia?"

Las rupturas sentimentales no sientan nada bien, y menos cuando no son en persona. En este sentido, el avance de la tecnología ha hecho 'mucho daño', especialmente en los últimos años.

¿A quién no han dejado por WhatsApp? La compañía de mensajería instantánea se ha convertido en una de las principales herramientas para muchos que deciden cortar con su pareja y no se atreven a hacerlo en el cara a cara. Sirve de parapeto, pero en algunas ocasiones las respuestas se pueden malinterpretar o incluso sorprender a quienes deciden poner fin a una relación.

Hace unos días, una joven argentina compartía en Twitter un pantallazo de la que fuera su última conversación con su expareja. A través de un largo mensaje, decide poner fin a su relación y explicar los motivos que le llevan a ello. Por ejemplo, la ansiedad. La escueta respuesta que recibe, sin embargo, sorprendía a los usuarios de Twitter y se hacía viral.

La publicación, en la que la argentina explica la situación, acumula ya más de 50.000 'me gusta' y 18 mil citados: "Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé", explica en el tweet. "Esta fue su respuesta".

"¿Una poesía?"

Agustina le explica en ese largo mensaje los motivos que le llevan a poner fin a la relación y, al mismo tiempo, le asegura que sigue estando enamorada de él.

"Te extraño aun cuando te veo y te siento en el medio de la boca del estómago, ahí donde antes me hacía cosquillas la felicidad y hoy el cuerpo me recuerda que tengo que dejarte para volver a estar bien (...) Ya no te siento así. Ya no estás, aún cuando estás. Ya no sos el brillo de los ojos y la sonrisa porque sí. Hoy sos la ansiedad y la incertidumbre. El miedo y la angustia", recoge el mensaje enviado por WhatsApp.

Sorprendentemente, la reacción del joven es bastante buena: "Buenas. ¿Una poesía?". Muchos usuarios de Twitter aseguran que la forma en la que se toma la ruptura es una falta de respeto y que no merecía tantas explicaciones. Otros, sin embargo, aplauden su respuesta y cargan contra Agustina por no cortar la relación en persona: "¿dejar a tu novio por WhatsApp es políticamente correcto?", le reprocha otro twittero. "Tienen la responsabilidad afectiva de una croqueta", escribe otro.