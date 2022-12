Conoce a una chica por internet, le paga un billete para conocerla y la deja plantada al verla sin filtros

Con el paso del tiempo, el uso de filtros ha ido en aumento en redes sociales. El uso de esta herramienta en fotos fue lo que hizo que una mujer viviera una situación surrealista y vergonzosa. Esta mujer conoció a un hombre por internet y él le pagó a la chica un billete de avión para poder verse al fin. Cuando ella aterrizó en Washington, no se esperó lo que pasó a continuación: la dejó plantada al verle la cara. No le gustó verla sin filtros.

La víctima de esta incómoda y vergonzosa situación es Ninoska Rodríguez, que ha contado en TikTok la terrorífica cita. El hombre la rechazó al verla por primera vez en persona. Esta chica se echa la culpa a sí misma: "En realidad soy culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo". El vídeo dispone de más de siete millones de visitas.

"Para el chico que me pagó el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo", se sinceraba la mujer. Usuarios de la red social no han tardado en reaccionar a esta surrealista historia. Muchos han criticado la actitud del hombre, otros, a la plantada por abusar de los filtros.

"Pero en las videollamadas uno se mira como es", "Al menos le pagó su viaje, es lo más importante", "No entiendo porque ponen filtro" y "Hay que ser sincera desde un principio, al natural" han sido algunas de las opiniones de los usuarios en redes.