El cartel de una panadería de Valencia se vuelve viral: "Me voy con la duda de cuánto cuestan 10 panes"

Los carteles que cada comerciante pone en su negocio cada vez son más ingeniosos, ya que sus frases hacen soltar alguna que otra sonrisa a quien lo lee. Desde los que no se fían ni de los más habituales: "Hoy no se fía, mañana sí", hasta quien le busca el humor con algunos de sus productos: "Se ruega no tocar los huevos". Una situación parecida a la que 'ha vivido' el cartel de una panadería de Valencia.

En dicho cartel, sus clientes pueden saber cuál es el precio por cada barra de "pan de pueblo". A uno de sus clientes le ha llamado tanto la atención que ha decidido compartirlo en su cuenta de Twitter. En la publicación se puede ver una foto del cartel, a la que le acompaña la frase: "Me voy con la duda gordísima de cuánto cuestan 10 panes". En concreto, en la imagen que él comparte se puede ver dos carteles, uno pequeño y otro grande. En el segundo, donde aparecen los precios y se aclara el coste de hasta nueve unidades de "pan de pueblo sin aditivos ni conservantes y de masa madre".

Su autor, el investigador Javier Burgos, no ha tardado mucho en hacerse viral, pues ya acumula cerca de 10.000 'me gusta'. Los comentarios acompañan la cómica publicación de Burgos con frases como: "Tienes que sumar la primera línea con la última, está claro. Con calculadora que es un cálculo complejo", dice uno, mientras que otro asegura no haber visto algo tan complicado desde las raíces en un examen del colegio.

El nombre de la panadería no aparece por ningún lado, pero está claro que la publicidad le ha salido muy barata. Ahora toca buscar cuál es y tratar de dar respuesta a la pregunta con la que Burgos se quedó con la duda.

"Será la última vez en la que no haya consecuencias"

"Será la última vez en la que no haya consecuencias", así termina el cartel que un vecino ha colocado en el bloque de su comunidad. Un cartel que, como la mayoría de ellos, y más si se trata de una comunidad de vecinos, se ha hecho viral en Twitter.

En dicho cartel deja claro su cansancio, ya que, al parecer, la situación se ha repetido en más de una ocasión. "A algún vecino, vecina o vecine se le ha caído una compresa usada por la ventana. No es la primera vez que ocurre, pero sí será la última en la que no haya consecuencias", recoge la nota.

Ante ello, son varios los usuarios que han tirado de imaginación o han compartido experiencias similares con otros vecinos de su comunidad. "Correrá la sangre", asegura irónicamente un twittero. "Es lo que tienen las comprensas con alas, te despistas y salen volando", responde otro.