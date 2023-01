Un cartel en una comunidad de vecinos se hace viral: "Será la última vez en la que no haya consecuencias"

Ruidos a media noche, peleas o actitudes poco cívicas. En muchas ocasiones, la convivencia en una comunidad de vecinos no resulta nada fácil. Y un claro reflejo de ello son algunos de esos carteles que se hacen virales en redes sociales.

Es el caso de este cartel que ha aparecido colgado en un bloque de la Comunidad de Madrid, concretamente en Las Tablas, y que se ha hecho viral en redes tras la advertencia de uno de los propietarios, cansado de una actitud incívica de uno de sus vecinos.

En él deja claro su cansancio, tras repetirse la situación en numerosas ocasiones, y es muy tajante: la próxima vez que ocurra habrá consecuencias si el vecino o vecina implicado no cambia de actitud.

El motivo del enfrentamiento en esta comunidad de vecinos, una compresa usada

"A algún vecino, vecina o vecine se le ha caído una compresa usada por la ventana. No es la primera vez que ocurre, pero sí será la última en la que no haya consecuencias", recoge este polémico cartel que no ha pasado desapercibido en redes sociales y que acumula ya cientos de 'likes' en Twitter.

Ante ello, son varios los usuarios que han tirado de imaginación o han compartido experiencias similares con otros vecinos de su comunidad.

"Correrá la sangre", asegura irónicamente un twittero. "Es lo que tienen las comprensas con alas, te despistas y salen volando", responde otro.

Otra usuaria de esta conocida red social, en cambio, ha respondido denunciando la actitud de sus propios vecinos compartiendo tan solo algunas de las cosas que se ha encontrado en su patio.

"Yo vivo en un bajo y me han tirado de todo: colillas encendidas, ceniza, el agua sucia de un cubo de la fregona, una maceta con tierra y planta incluida, gotas de pintura....", asegura. "¡La gente se va superando!".