Una botella de agua por seis euros: el último 'sablazo' en un restaurante de lujo de Madrid

Pablo Cabezali lleva seis años visitando restaurantes y haciendo reseñas de los mismos en su página web. En su canal de Youtube y en sus redes sociales transmite sus visitas gastronómicas.

El último restaurante que ha visitado es el del chef Dani García en el hotel Four Seasons de Madrid. El 'foodie' compartió con sus seguidores un detalle que no le pasó inadvertido.

Le cobraron seis euros una botella de 50 cl de agua, lo que supondrías 12 euros el litro. "¿Seis euros una botella de agua?, no me entra en la cabeza, no me lo puedo creer", explica en su vídeo publicado en Youtube.

La botella es 'Water Numen', agua mineral natural premium, procedente de los Montes de Toledo que se vende por 1,95 euros en unos grandes almacenes.

No es la primera vez que los locales hinchan el precio de sus productos. Una familia pagó 119,34 euros por una comida de tres perritos calientes, un sándwich de jamón y queso y cinco bebidas en un restaurante situado en la zona del Vaticano, en Roma.