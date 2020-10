El actor de 'Solo en casa' Macaulay Culkin se vuelve viral al mostrar una mascarilla con la imagen de la icónica película

Macaulay Culkin está muy concienciado con la prevención y protección ante el coronavirus. Por ello, aprovechando su fama y su legión de seguidores, ha recordado la necesidad de utilizar mascarilla y lo ha hecho haciéndose viral por la originalidad de la suya.

El actor ha compartido una instantánea en Twitter en la que se le puede ver mostrando una mascarilla con la icónica imagen del cartel promocional de la película que lo lanzó al estrellato: Solo en casa.

Mensaje de concienciación con polémica

“Solo manteniéndome a salvo del Covid, usando la piel desollada de mi yo más joven. No olviden usar sus mascarillas, niños”, ha sido el mensaje con el que el intérprete ha acompañado la imagen, que ya cuenta con más de 82.000 retweets. Sin embargo, la publicación no ha estado exenta de polémica porque, precisamente la mascarilla que anuncia Culkin no protege frente a la Covid-19 al no cumplir con las normas básicas y específicas de calidad requeridas.

No es la primera vez que el famoso se hace viral, ejemplo de ello fue el anuncio de Navidad para Google de 2018. En él, Culkin volvía a meterse en la piel de Kevin McCallister para recrear algunas de las escenas de la popular cinta.

Mascarillas de tela no aseguran protección

Cada vez son más habituales las mascarillas de tela y hasta se han convertido en un complemento más de nuestro armario. Las hay de diferentes tipos, colores y diseños, pero la pregunta que planea sobre ellas es siempre la misma ¿son realmente efectivas? Desde hace unas semanas algunos hospitales han prohibido la entrada a sus instalaciones a las personas que lleven este tipo de mascarillas.